ABEMAは、MLB2024年シーズンにおいて、より日本人選手の活躍の期待が高まり、注目が集まる試合を『アベマMLBスーパーLIVE』と題して、通常の試合中継よりも番組放送時間を20分拡大、解説者を通常よりも多い3名体制の特別版で放送する。

初回は5月4日(土)に行われる大谷選手、山本投手所属のドジャースとナ・リーグ東地区の強豪・ブレーブスとの試合を無料生中継。解説は元プロ野球選手の糸井嘉男、MLBアナリストの福島良一、ダース・ローマシュ匡の3名だ。

ダースは岡山・関西高校でエースとして甲子園に4度出場し、3年春のセンバツでは斎藤佑樹投手率いる早稲田実業と延長15回引き分け再試合を繰り広げ、“岡山のダルビッシュ”という異名で呼ばれ甲子園を沸かせた選手の一人。

高卒で北海道日本ハムファイターズにドラフト4位で入団し、同じく解説を務める糸井とは同時期に同じチームでプレーをした。引退後の現在はMLB選手のマネジメントを務めているが、今回ABEMAのMLB解説に大抜擢。初挑戦となる元速球派右腕の解説にも注目が高まる。

さらに今回は中継時間を通常より20分拡大し、試合が始まる30分前の午前10時40分から解説陣によるスタジオトークを展開する。今週のドジャース戦の振り返りや日本人選手の注目すべきポイント、対戦相手のブレーブスについてなど、それぞれの解説者の視点で語っていく。

解説を務める糸井は「大谷選手、アクーニャJr.の昨年MVP対決が注目、超人目線で初解説のダースさんと楽しく解説します!」とコメント。また解説初挑戦となるダースは「糸井さんは現役生活が長かったので、若手とベテランの試合中の考え方の違いなどを聞きながら解説をしていきたい」とコメントした。

また、『アベマMLBスーパーLIVE』を含む、5月15日までの「ABEMA」生中継スケジュールを公開。日本時間5月12日(日)午前9時40分からドジャースvsパドレスの同地区ライバル同士の一戦を無料生中継する。

■解説者コメント全文

ダース・ローマシュ匡さん

この試合は、若手とベテランが先発ですので、投手陣中心に解説できればと思いますが、大谷選手筆頭ドジャースの強力打線、またブレーブスのオズナ選手の打撃も見どころです。糸井さんは現役生活が長かったので、若手とベテランの試合中の考え方の違いなど、を伺いながら解説をしていきたいです。

糸井嘉男さん

大谷選手、アクーニャJr.の昨年MVP対決が注目、超人目線で初解説のダースさんと楽しく解説します!

福島良一さん

ナ・リーグ最強チーム同士の激突となり、今年のナ・リーグプレーオフ前哨戦とも言える。ア・リーグの大谷翔平に対し、ナ・リーグのロナルド・アクーニャJr.のMVP対決に加え、ア・リーグの大谷翔平に対し、ナ・リーグのマット・オルソンのア、ナ両リーグのホームラン王対決にも注目。日本の5ツールプレーヤーだった糸井さんにアクーニャJr.のパワー&スピードの凄さについて解説してもらいたい。

■5月4日(土)ドジャースvsブレーブス「ABEMA」中継概要

放送日時:日本時間5月4日(土)

配信開始:午前10時40分〜

試合開始:午前11時10分〜

視聴URL:https://abema.tv/channels/world-sports-1/slots/ErQPhex3omMKkT

実況:清水 俊輔(テレビ朝日)

解説:ダース・ローマシュ匡、糸井嘉男、福島良一

