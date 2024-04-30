5月5日に東京競馬場で行われる、第29回NHKマイルカップ(3歳・牡牝・GI・芝1600m)に27頭が登録。競馬ファンの予想などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによる予想オッズは30日時点で以下のようになっている。

朝日杯FSの覇者で皐月賞3着のジャンタルマンタル(牡3、栗東・高野友和厩舎)が単勝3.1倍で1番人気に推されており、無傷3連勝で阪神JFを勝ち前走の桜花賞で2着だったアスコリピチェーノ(牝3、美浦・黒岩陽一厩舎)、サウジアラビアRCを強烈な追い込みで快勝したゴンバデカーブース(牡3、美浦・堀宣行厩舎)と続いている。

左から人気、馬名、予想オッズ

01 ジャンタルマンタル 3.1

02 アスコリピチェーノ 3.9

03 ゴンバデカーブース 9.9

04 ノーブルロジャー 12.7

05 ボンドガール 12.7

06 エコロブルーム 15.6

07 ディスペランツァ 20.9

08 ダノンマッキンリー 27.2

09 アルセナール 29.6

10 ロジリオン 33.3

11 チャンネルトンネル 41.5

12 シュトラウス 47.6

13 キャプテンシー 49.1

14 イフェイオン 58.5

15 エポックヴィーナス 70.5

16 オメガウインク 74.5

17 アレンジャー 77.5

18 ユキノロイヤル 80.0

19 マスクオールウィン 94.8

20 ダノンエアズロック 106.7

21 ウォーターリヒト 109.6

22 スパークリシャール 116.0

23 ポッドテオ 162.5

24 エンヤラヴフェイス 163.5

25 ファビュラススター 218.8

26 オーサムストローク 258.7

27 デビッドテソーロ 312.2