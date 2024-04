【アズールレーン 定安 白玉柔憐Ver.】4月30日 予約受付開始2025年4月 発売予定価格:22,000円

APEX TOYSは、フィギュア「アズールレーン 定安 白玉柔憐Ver.」を2025年4月に発売する。予約受付は「あみあみ」にて4月30日に開始。価格は22,000円。

本商品は、「アズールレーン」に登場する東煌に所属する運送艦「定安」を、着せ替えスキン「白玉柔憐」の姿で立体化したもの。肉まんを作っている最中を表現しており、セクシーな装いを纏った豊満なスタイルが丁寧に造形されている。

服装はシワまで丁寧に表現されており、装飾は金色で塗装することで華やかな仕上がりとなっている。また、特徴的な髪型に加え、髪の内側のピンクの箇所も再現している他、差し替え可能な表情パーツ「恥ずかしがり顔」も付属する。

「アズールレーン 定安 白玉柔憐Ver.」詳細

仕様: サイズ:全高約23cm(台座含む) 素材:PVC、ABS あみあみ特典:色紙

あみあみ特典「色紙」

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.