TVアニメ「グレンダイザーU」2024年7月放送開始！ GLAY「会心ノ一撃」TVsizeバージョン使用第2弾PVが公開！
TVアニメ「グレンダイザーU」について、2024年7月からテレ東・ＢＳテレ東ほかにて放送開始となることが発表された。あわせて第2弾PV、追加サブキャラクター・新規メカが公開された。
永井豪さん原作による「UFO ロボ グレンダイザー」は、「マジンガーZ」シリーズの第3弾として1975年のアニメ放送開始より人気を博したロボットヒーローだ。
全74話の長期放送でありながら平均視聴率は20％を超え、その人気は海を渡り、欧州、中東、南米と、「マジンガーZ」などのシリーズとともに、いまだに世界中で熱狂的なファンを持つ人気作品となっている。
その伝説のアニメが約50年越しに蘇り、「グレンダイザーU」として、2024年に放送が開始される。
⇒新作アニメ「グレンダイザーU」制作発表会レポート！ 旧作、「宇宙円盤大戦争」の要素も拾いつつ、令和の時流をブレンドした新時代の「グレンダイザー」とは
今回、本作が2024年7月からテレ東・ＢＳテレ東ほかにて放送開始となることが発表された。
あわせて第2弾PV、追加サブキャラクター・新規メカが公開されたので、ぜひチェックしよう。
【放送情報】
2024年7月からテレ東・ＢＳテレ東ほかにて放送開始！
【第2弾PV】
今回は満を持してGLAY「会心ノ一撃」TVsizeバージョンが視聴できるPVが公開された。
迫力ある映像と一緒に堪能しよう。
【追加サブキャラクター公開！】
林（CV: 高橋伸也）
光子力研究所観測室勤務の男性所員で宇門博士の助手。
山田（CV: 杉山里穂）
光子力研究所観測室勤務のクールな女性所員。
佐伯（CV: 近藤浩徳）
光子力研究所観測室勤務の実直な男性所員。
大井（CV: 徳井青空）
光子力研究所観測室勤務の新人女性所員。
【新規メカニック公開！】
アクアダイザー
水を司るスターカー騎士団乗騎。
アクアスペイザー
アクアダイザーと合体する円盤型サポートユニット。
ゼオラダイザー
風を司るスターカー騎士団乗騎。
ゼオラスペイザー
ゼオラダイザーと合体する円盤型サポートユニット。
円盤獣ドムドム
強襲揚陸型円盤獣。 ミニフォーや兵員、火砲等を搭載、単独での拠点征圧が可能な多目的円盤。
円盤獣ゴダゴダ
二軸破砕型円盤獣。 二機に分離し上下左右から破砕する工作円盤。
ベガスター
宙域征圧用移動要塞マザーバーン級7番艦。 宙域征圧に必要な兵力と兵装を備える衛星規模の軍事要塞。
【作品情報】
■TVアニメ「グレンダイザーU」
＜放送情報＞
2024年7月からテレ東・ＢＳテレ東ほかにて放送開始！
＜スタッフ＞
原作：永井 豪
総監督：福田 己津央
監督：久藤 瞬
シリーズ構成・脚本：大河内 一楼
脚本：樋口 達人
キャラクターデザイン：貞本 義行
サブキャラクターデザイン：アラキ マリ
メカニカルデザイン：稲田 航/AF_KURO/阿久津 潤一（アストレイズ）
デザインワークス：ピナケス/青木 智由紀/禅芝/吉永 真人
メインアニメーター：大河 広行/橋本 敬史/山根 理宏/吉田 徹
美術監督：加藤 浩（ととにゃん）/坂上 裕文（ととにゃん）
色彩設計：村 智恵
撮影監督：臼田 睦（Nexus）
音響監督：長崎 行男
音響効果：和田俊哉（スワラ・プロ）/ 宅間麻姫（スワラ・プロ）
音楽：田中 公平
音楽制作：ポニーキャニオン
アニメーション制作：GAINA
＜キャスト＞
入野自由（デューク・フリード役）
下野紘（兜甲児 役）
上坂すみれ（弓さやか役）
<東山奈央（牧葉ヒカル役）
田中美海（グレース・マリア・フリード役）
戸松遥（テロンナ・アクア・ベガ／ルビーナ・ベリル・ベガ役）
佐倉綾音（ナイーダ・バロン役）
内田雄馬（カサド・ゼオラ・ホワイター役）
速水奨（弓弦之助役）
桐本拓哉（宇門源蔵役）
子安武人（ガンダル役）
渡辺明乃（レディガンダル役）
高木渉（ブラッキー役）
関智一（ズリル役）
＜WEB＞
アニメ公式サイト：https://grendizer-official.net/
公式Twitter：https://twitter.com/grendizer_anime
You Tubeチャンネル：https://www.youtube.com/@grendizer_anime/
(C)Go Nagai/Dynamic Planning-Project GrendizerU
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