TVアニメ「グレンダイザーU」2024年7月放送開始！ GLAY「会心ノ一撃」TVsizeバージョン使用第2弾PVが公開！

TVアニメ「グレンダイザーU」について、2024年7月からテレ東・ＢＳテレ東ほかにて放送開始となることが発表された。あわせて第2弾PV、追加サブキャラクター・新規メカが公開された。

永井豪さん原作による「UFO ロボ グレンダイザー」は、「マジンガーZ」シリーズの第3弾として1975年のアニメ放送開始より人気を博したロボットヒーローだ。

全74話の長期放送でありながら平均視聴率は20％を超え、その人気は海を渡り、欧州、中東、南米と、「マジンガーZ」などのシリーズとともに、いまだに世界中で熱狂的なファンを持つ人気作品となっている。

その伝説のアニメが約50年越しに蘇り、「グレンダイザーU」として、2024年に放送が開始される。

⇒新作アニメ「グレンダイザーU」制作発表会レポート！ 旧作、「宇宙円盤大戦争」の要素も拾いつつ、令和の時流をブレンドした新時代の「グレンダイザー」とは

今回、本作が2024年7月からテレ東・ＢＳテレ東ほかにて放送開始となることが発表された。

あわせて第2弾PV、追加サブキャラクター・新規メカが公開されたので、ぜひチェックしよう。

【放送情報】

2024年7月からテレ東・ＢＳテレ東ほかにて放送開始！

【第2弾PV】

今回は満を持してGLAY「会心ノ一撃」TVsizeバージョンが視聴できるPVが公開された。

迫力ある映像と一緒に堪能しよう。

【追加サブキャラクター公開！】

林（CV: 高橋伸也）

山田（CV: 杉山里穂）

光子力研究所観測室勤務の男性所員で宇門博士の助手。

佐伯（CV: 近藤浩徳）

光子力研究所観測室勤務のクールな女性所員。

大井（CV: 徳井青空）

光子力研究所観測室勤務の実直な男性所員。

光子力研究所観測室勤務の新人女性所員。

【新規メカニック公開！】

アクアダイザー

アクアスペイザー

水を司るスターカー騎士団乗騎。

ゼオラダイザー

アクアダイザーと合体する円盤型サポートユニット。

ゼオラスペイザー

風を司るスターカー騎士団乗騎。

円盤獣ドムドム

ゼオラダイザーと合体する円盤型サポートユニット。

円盤獣ゴダゴダ

強襲揚陸型円盤獣。 ミニフォーや兵員、火砲等を搭載、単独での拠点征圧が可能な多目的円盤。

ベガスター

二軸破砕型円盤獣。 二機に分離し上下左右から破砕する工作円盤。

宙域征圧用移動要塞マザーバーン級7番艦。 宙域征圧に必要な兵力と兵装を備える衛星規模の軍事要塞。



【作品情報】

■TVアニメ「グレンダイザーU」

＜放送情報＞

2024年7月からテレ東・ＢＳテレ東ほかにて放送開始！

＜スタッフ＞

原作：永井 豪

総監督：福田 己津央

監督：久藤 瞬

シリーズ構成・脚本：大河内 一楼

脚本：樋口 達人

キャラクターデザイン：貞本 義行

サブキャラクターデザイン：アラキ マリ

メカニカルデザイン：稲田 航/AF_KURO/阿久津 潤一（アストレイズ）

デザインワークス：ピナケス/青木 智由紀/禅芝/吉永 真人

メインアニメーター：大河 広行/橋本 敬史/山根 理宏/吉田 徹

美術監督：加藤 浩（ととにゃん）/坂上 裕文（ととにゃん）

色彩設計：村 智恵

撮影監督：臼田 睦（Nexus）

音響監督：長崎 行男

音響効果：和田俊哉（スワラ・プロ）/ 宅間麻姫（スワラ・プロ）

音楽：田中 公平

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：GAINA





＜キャスト＞

入野自由（デューク・フリード役）

下野紘（兜甲児 役）

上坂すみれ（弓さやか役）

<東山奈央（牧葉ヒカル役）

田中美海（グレース・マリア・フリード役）

戸松遥（テロンナ・アクア・ベガ／ルビーナ・ベリル・ベガ役）

佐倉綾音（ナイーダ・バロン役）

内田雄馬（カサド・ゼオラ・ホワイター役）

速水奨（弓弦之助役）

桐本拓哉（宇門源蔵役）

子安武人（ガンダル役）

渡辺明乃（レディガンダル役）

高木渉（ブラッキー役）

関智一（ズリル役）





＜WEB＞

アニメ公式サイト：https://grendizer-official.net/

公式Twitter：https://twitter.com/grendizer_anime

You Tubeチャンネル：https://www.youtube.com/@grendizer_anime/

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