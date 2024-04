環境を守る、サスティナブルな革製品ブランド「genten」から、「STAR WARS collection」が発売!

一つひとつ丁寧に仕上げている革製品

1977年の第1作公開以来、銀河系を舞台に繰り広げられる壮大なストーリーと個性豊かなキャラクターが人々を魅了し続けている、STAR WARSシリーズ。作中のセリフ“May the Force be with you.”(フォースとともにあらんことを。)にちなんで「スター・ウォーズの日」とされる5月4日は、世界中のファンが「スター・ウォーズ」の文化を祝い、映画を楽しみます。

gentenからは、登場キャラクターの中でもファンの多いアストロメク・ドロイド「R2-D2」のチャームと「BB-8」のパスケースが登場です。作中での愛らしさをそのままに、職人の精緻な手仕事で息吹を吹き込みまれています。

R2-D2は、細かくくり抜いた革のパーツを、何層にも重ね合わせてつくっています。黒いレンズの中に宿る輝きなど、細かな部分まで革で表現することにこだわっています。

↑ワクワクチャーム「R2-D2」1万9800円(税込)

↑パスケース「BB-8」2万2000円(税込)

チャームとパスケースは、4月26日から全国PARCOで先行販売している「STAR WARS G.W. COLLECTION -PARCO 55th CAMPAIGN-」のスペシャルアイテムです。今回だけの限定販売となりますので、お見逃しなく。

【フォトギャラリー(画像をタップすると閲覧できます)】