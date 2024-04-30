関口メンディー アーティスト写真

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　ダンス＆ボーカルグループ・EXILE、GENERATIONS from EXILE TRIBEの関口メンディーが6月25日をもってグループを卒業し、LDHを退社することが4月30日、公式サイトで発表された。あす5月1日に、GENERATIONSメンバー7人で会見を開く。

【写真】感極まるGENERATIONSメンバー＆魂のパフォーマンス

　関口が所属するGENERATIONS from EXILE TRIBEのオリコンの主な記録は以下の通り。記録は4月29日付現在のもの。

【1】シングル作品累積売上TOP3
1位「ALL FOR YOU」（2015年9月16日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位、累積売上15.9万枚
自身初のオリコン週間シングルランキング1位獲得作品

2位「BIG CITY RODEO」（2017年10月25日発売）
最高2位、累積売上11.8万枚

3位「HOT SHOT」（2013年10月9日発売）
最高2位、累積売上11.0万枚

【2】自身初の「オリコン週間アルバムランキング」1位作品
『GENERATIONS』（2013年11月13日発売）
最高1位、累積売上8.7万枚

【3】アルバム作品累積売上TOP3
1位『BEST GENERATION』（2018年1月1日発売）
オリコン週間アルバムランキング最高2位、累積売上19.3万枚

2位『涙を流せないピエロは太陽も月もない空を見上げた』（2017年7月5日発売）
最高2位、累積売上13.0万枚

3位『SPEEDSTER』（2016年3月2日発売）
最高1位、累積売上11.9万枚

※オリコン調べ（4月29日付現在）