【オリコン】GENERATIONS from EXILE TRIBEの主な記録 シングル売上1位は「ALL FOR YOU」
ダンス＆ボーカルグループ・EXILE、GENERATIONS from EXILE TRIBEの関口メンディーが6月25日をもってグループを卒業し、LDHを退社することが4月30日、公式サイトで発表された。あす5月1日に、GENERATIONSメンバー7人で会見を開く。
【写真】感極まるGENERATIONSメンバー＆魂のパフォーマンス
関口が所属するGENERATIONS from EXILE TRIBEのオリコンの主な記録は以下の通り。記録は4月29日付現在のもの。
【1】シングル作品累積売上TOP3
1位「ALL FOR YOU」（2015年9月16日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位、累積売上15.9万枚
自身初のオリコン週間シングルランキング1位獲得作品
2位「BIG CITY RODEO」（2017年10月25日発売）
最高2位、累積売上11.8万枚
3位「HOT SHOT」（2013年10月9日発売）
最高2位、累積売上11.0万枚
【2】自身初の「オリコン週間アルバムランキング」1位作品
『GENERATIONS』（2013年11月13日発売）
最高1位、累積売上8.7万枚
【3】アルバム作品累積売上TOP3
1位『BEST GENERATION』（2018年1月1日発売）
オリコン週間アルバムランキング最高2位、累積売上19.3万枚
2位『涙を流せないピエロは太陽も月もない空を見上げた』（2017年7月5日発売）
最高2位、累積売上13.0万枚
3位『SPEEDSTER』（2016年3月2日発売）
最高1位、累積売上11.9万枚
※オリコン調べ（4月29日付現在）
【写真】感極まるGENERATIONSメンバー＆魂のパフォーマンス
関口が所属するGENERATIONS from EXILE TRIBEのオリコンの主な記録は以下の通り。記録は4月29日付現在のもの。
1位「ALL FOR YOU」（2015年9月16日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位、累積売上15.9万枚
自身初のオリコン週間シングルランキング1位獲得作品
2位「BIG CITY RODEO」（2017年10月25日発売）
最高2位、累積売上11.8万枚
3位「HOT SHOT」（2013年10月9日発売）
最高2位、累積売上11.0万枚
【2】自身初の「オリコン週間アルバムランキング」1位作品
『GENERATIONS』（2013年11月13日発売）
最高1位、累積売上8.7万枚
【3】アルバム作品累積売上TOP3
1位『BEST GENERATION』（2018年1月1日発売）
オリコン週間アルバムランキング最高2位、累積売上19.3万枚
2位『涙を流せないピエロは太陽も月もない空を見上げた』（2017年7月5日発売）
最高2位、累積売上13.0万枚
3位『SPEEDSTER』（2016年3月2日発売）
最高1位、累積売上11.9万枚
※オリコン調べ（4月29日付現在）