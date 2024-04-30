『CDTVライブ！ライブ』2時間半SP第2弾はSTARTO勢4組
TBS系で5月6日放送の『CDTVライブ！ライブ！』2時間半スペシャル（後6：30〜9：00）の出演アーティスト第2弾と楽曲が4月30日、解禁となった。
【写真】『CDTVライブ！ライブ！』2時間半SP出演アーティスト第1弾
Kis-My-Ft2は最新アルバム『Synopsis』（5月8日発売）からチルなラップスタイルの大人な失恋ソング「I Miss You」をフルサイズでテレビ初披露へ。
King & PrinceはＣＤデビュー６周年記念日の5月23日にリリースするダブルAサイドシングルの「halfmoon」「moooove!!」をスペシャルメドレーで歌唱。小林武史プロデュースの切ないバラード「halfmoon」はテレビ初披露となる。
SixTONESはメンバーの京本大我主演ドラマ『お迎え渋谷くん』の主題歌「音色」と、6人の個性が爆発する「ABARERO-Dark Electro Rock Remix-」をフルサイズでパフォーマンスする。
Aぇ! groupは番組初出演。ＣＤデビューシングル「《A》BEGINNING」（5月15日発売）をフルサイズで披露する。
新情報は、あす5月1日にも解禁となる。
■出演アーティスト・楽曲一覧
Aぇ! group「《A》BEGINNING」
＆TEAM「五月雨 (Samidare)」
Kis-My-Ft2「I Miss You」
キタニタツヤ「次回予告」
King & Prince「halfmoon」「moooove!!」
Kep1er「Straight Line」
SixTONES「音色」「ABARERO-Dark Electro Rock Remix-」
超ときめき▽宣伝部「最上級にかわいいの！」
BE:FIRST「Masterplan」
※50音順 ▽＝ハート
【写真】『CDTVライブ！ライブ！』2時間半SP出演アーティスト第1弾
Kis-My-Ft2は最新アルバム『Synopsis』（5月8日発売）からチルなラップスタイルの大人な失恋ソング「I Miss You」をフルサイズでテレビ初披露へ。
King & PrinceはＣＤデビュー６周年記念日の5月23日にリリースするダブルAサイドシングルの「halfmoon」「moooove!!」をスペシャルメドレーで歌唱。小林武史プロデュースの切ないバラード「halfmoon」はテレビ初披露となる。
Aぇ! groupは番組初出演。ＣＤデビューシングル「《A》BEGINNING」（5月15日発売）をフルサイズで披露する。
新情報は、あす5月1日にも解禁となる。
■出演アーティスト・楽曲一覧
Aぇ! group「《A》BEGINNING」
＆TEAM「五月雨 (Samidare)」
Kis-My-Ft2「I Miss You」
キタニタツヤ「次回予告」
King & Prince「halfmoon」「moooove!!」
Kep1er「Straight Line」
SixTONES「音色」「ABARERO-Dark Electro Rock Remix-」
超ときめき▽宣伝部「最上級にかわいいの！」
BE:FIRST「Masterplan」
※50音順 ▽＝ハート