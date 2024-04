Xdinary Heroes、タイトル曲「幼くて恥ずかしくバカみたいな」MV公開…叙情的なメロディーに注目

Xdinary Heroesが、新曲でカムバックした。Xdinary Heroesは30日、1stフルアルバム「Troublebleshooting」を発売リリースした。これと共に公式YouTubeチャンネルを通じてタイトル曲「幼くて恥ずかしくバカみたいな」のミュージックビデオを公開した。映像には、叙情的なメロディーの上に「Do you remember? 幼くて恥ずかしくてバカみたいな君を Lost and just fallen 誰にも知られないように隠してきた傷も今はもう Nothing Nothing, it's nothing」などの真剣な歌詞をはじめ、メンバーたちが集まってバンド演奏をするシーンが登場し、注目を集めた。

タイトル曲「幼くて恥ずかしくバカみたいな」は、爽やかなバンドサウンドが際立つポップパンクジャンルの楽曲だ。メンバー全員が作詞を担当し、2ndミニアルバムの5番トラック「Ghost」と4thミニアルバムの収録曲「PLUTO」「Enemy」でタッグを組んだ人気作曲家のイ・ウミン(collapsedone)が手掛け、Xdinary Heroesの音楽カラーをより一層豊かなものにした。1stフルアルバム「Troublebleshooting」には、タイトル曲「幼くて恥ずかしくバカみたいな」をはじめ「No Matter」「UNDEFINED」「Paint It」「Money On My Mind」「夢を見る少女」「until the end of time」「Walking to the Moon」「MONEYBALL」「花火の夜」の全10曲が収録された。彼らは5月31日から6月2日まで、ソウル広津(クァンジン)区YES24ライブホールにて、単独コンサートを開催する。