Amazonプライム会員になると追加料金なしで利用できる定額制の動画配信サービス(SVOD)「Prime Video」で、2024年5月より配信開始となる新着作品を紹介する。※視聴には会員登録が必要。配信開始日は変更になる可能性あり。■映画(日本)5月1日(水)『ALWAYS 三丁目の夕日』『ALWAYS 続・三丁目の夕日』『ALWAYS 三丁目 の 夕日 ’64』『桐島、部活やめるってよ』『サイド バイ サイド 隣にいる人』『シャイロックの子供たち』『舞台「ゲゲゲの鬼太郎」』 *独占配信

5月3日(金・祝)『ゴジラ -1.0』 *見放題独占配信『ゴジラ -1.0 C』 *見放題独占配信『シン・ゴジラ:オルソ』 *見放題独占配信『シン・ゴジラ』『ゴジラ』『ゴジラの逆襲』『キングコング対ゴジラ』『モスラ対ゴジラ』『三大怪獣 地球最大の決戦』『怪獣大戦争』『ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘』『怪獣島の決戦 ゴジラの息子』『怪獣総進撃』『ゴジラ・ミニラ・ガバラ オール怪獣大進撃』『ゴジラ対ヘドラ』『地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン』『ゴジラ対メガロ』『ゴジラ対メカゴジラ』『メカゴジラの逆襲』『ゴジラ('84)』『ゴジラ VSビオランテ』『ゴジラ VSキングギドラ』『ゴジラ VSモスラ』『ゴジラ VSメカゴジラ』『ゴジラ VSスペースゴジラ』『ゴジラ VSデストロイア』『ゴジラ 2000 -ミレニアム -』『ゴジラ ×メガギラス G消滅作戦』『ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃』『ゴジラ ×メカゴジラ』『ゴジラ ×モスラ ×メカゴジラ 東京 SOS』『ゴジラ FINAL WARS』※『シン・ゴジラ』は現在見放題配信中5月10日(金)『あぶない刑事』『またまたあぶない刑事』『もっともあぶない刑事』『あぶない刑事リターンズ』『あぶない刑事フォーエヴァー THE MOVIE』『あぶない刑事フォーエヴァー TVスペシャル '98』『まだまだあぶない刑事』『さらば あぶない刑事』5月13日(月)『流浪の月』5月15日(水)『DEATH NOTE デスノート』『デスノート the Last name』『デスノート Light up the NEW world』『L change the WorLd』5月22日(水)『探偵は BARにいる』『探偵は BARにいる 2 ススキノ大交差点』『探偵は BARにいる 3』『バトル・ロワイアル』『バトル・ロワイアル 鎮魂歌』5月27日(月)『月の満ち欠け』5月29日(水)『雨に叫べば( R15版)』『破戒』■アニメ映画(日本)5月29日(水)『ブルーサーマル』■映画(海外)5月1日(水)『コカイン・ベア』『ワイルド・スピード /スーパーコンボ』『ペット 2』5月2日(木)Amazon Original『アイデア・オブ・ユー 〜大人の愛が叶うまで〜』 The Idea Of You/アメリカ *午後4時から独占配信5月17日(金)『アス』5月10日(金)『イコライザー THE FINAL』 *見放題独占配信5月23日(木)Amazon Original『ブルーエンジェルズ』(The Blue Angels/アメリカ *午後4時から独占配信)5月26日(日)『オデッセイ』『コン・エアー』『ザ・ビーチ』『ザ・ロック』『ジャッジ・ドレッド』5月28日(火)Amazon Original『フォー ラブ&ライフ 〜ALS患者の活動を追って〜』 For Love & Life: No Ordinary Campaign/アメリカ *午後4時から独占配信5月30日(木)Amazon Original『ダイ・ハート2: ダイ・ハーター』( Die Hart 2: Die Harter/アメリカ *午後4時から独占配信■テレビドラマ(日本)5月1日(水)『義母と娘のブルース』『義母と娘のブルース 2020年謹賀新年スペシャル』『義母と娘のブルース 2022年謹賀新年スペシャル』『マイファミリー』『ペンディングトレイン ―8時 23分、明日 君 と』『青野くんに触りたいから死にたい』『アクターズ・ショート・フィルム3』『雨に消えた向日葵』『あんのリリック -桜木杏、俳句はじめてみました -』『いりびと -異邦人 -』『演じ屋』『殺意の道程』『シャイロックの子供たち』『邪神の天秤 公安分析班』『正体』『セイレーンの懺悔』『早朝始発の殺風景』『だから殺せなかった』『トッカイ 〜不良債権特別回収部〜』『にんげんこわい』『薄桜鬼』『東野圭吾「さまよう刃」』『松本清張「眼の壁」』『密告はうたう 警視庁監察ファイル』『宮部みゆき「ソロモンの偽証」』『向こうの果て』『 DORONJO/ドロンジョ』『ヒル』『鵜頭川村事件』『ペンションメッツァ』『夜がどれほど暗くても』『リビングの松永さん』5月17日(金)『両刃の斧』5月18日(土)『岸辺露伴は動かない』第4期 *見放題独占配信■テレビドラマ(海外)5月9日(木)Amazon Original『マクストン・ホール 〜私たちをつなぐ世界〜』 Maxton Hall - Die Welt Zwischen Uns/ドイツ)シーズン1 *午前9時から独占配信5月16日(木)Amazon Original『アウターレンジ 〜領域外〜』 Outer Range/アメリカ)シーズン2 *午後4時から独占配信5月24日(金)Amazon Original『 DOMドン 〜若きギャングの物語〜』 Dom/ブラジル)シーズン3 *正午から独占配信5月24日(金)Amazon Original『誰が彼を殺したか?』(Quien lo mato?/メキシコ)シーズン1 *午後3時から独占配信■テレビアニメ(国内)5月13日(月)『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』■テレビアニメ(海外)5月1日(水)『おさるのジョージ』 シーズン 1-14■バラエティー(日本)5月1日(水)『爆裂バラエティ シャバダバの空に』■バラエティー(海外)5月3日(金・祝)Amazon Original『ジェレミー・クラークソン 農家になる』( Clarkson's Farm/イギリス)シーズン 3 *午前8時から独占配信5月9日(木)Amazon Original『ゴート No.1リアリティスターは誰だ!〜』( The Goat/アメリカ)シーズン1 *午後4時から独占配信■音楽(日本)5月17日(金)『2023 JO1 2ND ARENA LIVE TOUR 'BEYOND THE DARK:RISE in KYOCERA DOME OSAKA'』*独占配信5月24日(金)『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM 言霊の幸(さき)わう夏 NIPPON BUDOUKAN 2023』 *独占配信■スポーツ(日本)5月6日(月・振替休日)『 Prime Video Presents Live Boxing 8』 *午後5時から独占ライブ配信5月17日(金)『山本由伸 独占密着: MLBへの挑戦 』 *独占配信