Bowers & Wilkinsは、東京・青山のヴァルカナイズ・ロンドン＠ザ・プレイハウス1Fにて、ワイヤレスヘッドフォンや完全ワイヤレスイヤフォン、ワイヤレススピーカーの常設展示を開始した。展示製品はすべて試聴できるほか、ヘッドフォンとイヤフォンは全色を揃えており、「お気に入りの着こなしに合わせて仕上げやカラーをお選びいただける」という。

また、2FのプライベートルームにはB&Wのハイエンド・スピーカー「800 Series Diamond」の製品を使用したシアタールームがオープン。5月4日、11日、18日、25日には、B&Wのオーディオアドバイザーが来店予定。シアタールームでの製品の試聴や、オーディオ機器選びの相談が可能という。予約すると、各回1時間、3人まで試聴が可能。

入室・試聴や予約についてはヴァルカナイズ・ロンドン@ザ・プレイハウスまで問い合わせること。

1F 展示製品ワイヤレスヘッドフォン：Px8 McLaren Edition、Px8 007 Edition、Px8、Px 7 S2e完全ワイヤレスイヤフォン：Pi7 S2、Pi5 S2ワイヤレス・スマートスピーカー：Zeppelin McLaren Edition、ZeppelinDolby Atmos対応サウンドバー：Panorama 3ワイヤレススピーカー：Formation Duo、Formation Wedge、Formation Flex 2F シアタールーム 展示製品フロントスピーカー： 803 D4 ウォールナットサラウンドスピーカー： 805 D4 ウォールナットAVレシーバー：Marantz CINEMA 40※展示製品は時期により異なる場合がある VULCANIZE LONDON @ THE PLAYHOUSE〒107-0062東京都港区南青山5-8-5TEL：03-5464-5255営業時間：11:00 - 19:00不定休