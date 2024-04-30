馬頭星雲の「たてがみ」 ウェッブ宇宙望遠鏡が撮影
【AFP＝時事】米航空宇宙局（NASA）は29日、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（James Webb Space Telescope）が撮影した馬頭星雲（Horsehead Nebula）の「たてがみ」部分の新たな画像を公開した。
馬頭星雲は地球からオリオン座の方向に約1300光年離れており、その形は首をもたげた馬の頭のように見える。
公開されたのは「たてがみ」部分の頂点を捉えた、これまでで最も詳細な赤外線画像。巨大な星雲の先端の微細な構造を初めて明らかにした。
【翻訳編集】AFPBB News
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