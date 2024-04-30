ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が撮影した馬頭星雲の「たてがみ」の先端の赤外線画像（2024年4月29日公開）。(c)AFP PHOTO / NASA, ESA, CSA, K. Misselt (University of Arizona) and A. Abergel (IAS/University Paris-Saclay, CNRS) / HANDOUT

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【AFP＝時事】米航空宇宙局（NASA）は29日、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（James Webb Space Telescope）が撮影した馬頭星雲（Horsehead Nebula）の「たてがみ」部分の新たな画像を公開した。

　馬頭星雲は地球からオリオン座の方向に約1300光年離れており、その形は首をもたげた馬の頭のように見える。

　公開されたのは「たてがみ」部分の頂点を捉えた、これまでで最も詳細な赤外線画像。巨大な星雲の先端の微細な構造を初めて明らかにした。

【翻訳編集】AFPBB News

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