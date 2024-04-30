■ふたりの制服姿に「かっこいい」の声殺到

【写真】高校時代を演じた永瀬廉と松田元太の制服姿

4月20日からスタートした永瀬廉（King & Prince）主演のテレビ朝日系オシドラサタデー『東京タワー』（毎週土曜 23時～）。

番組X（旧Twitter）にて、永瀬と松田元太（Travis Japan）の制服姿のオフショットが公開された。

永瀬は21歳の愛を知らない医大生・小島透を、松田は、主人公の同級生であり友人の大原耕二を演じており、4月27日に放送された第2話ではふたりの高校時代の回想シーンが放送された。

ファンからは「かっこいい」の声が集まっている。

番組情報

テレビ朝日 オシドラサタデー『東京タワー』
4月20日スタート
毎週土曜23:00～23:30

出演：永瀬廉　板谷由夏　松田元太　MEGUMI
YOU　甲本雅裕　永瀬莉子　なえなの　他
原作：江國香織『東京タワー』（マガジンハウス刊、新潮文庫刊）
脚本：大北はるか

オシドラサタデー『東京タワー』番組サイト
https://www.tv-asahi.co.jp/tokyotower/

King ＆ Prince OFFICIAL SITE
https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/

Travis Japan OFFICIAL SITE
https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/