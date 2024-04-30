高校生役を演じた永瀬廉（King ＆ Prince）＆松田元太（Travis Japan）の『東京タワー』制服オフショットが公開
■ふたりの制服姿に「かっこいい」の声殺到
4月20日からスタートした永瀬廉（King & Prince）主演のテレビ朝日系オシドラサタデー『東京タワー』（毎週土曜 23時～）。
番組X（旧Twitter）にて、永瀬と松田元太（Travis Japan）の制服姿のオフショットが公開された。
永瀬は21歳の愛を知らない医大生・小島透を、松田は、主人公の同級生であり友人の大原耕二を演じており、4月27日に放送された第2話ではふたりの高校時代の回想シーンが放送された。
ファンからは「かっこいい」の声が集まっている。
番組情報
テレビ朝日 オシドラサタデー『東京タワー』
4月20日スタート
毎週土曜23:00～23:30
出演：永瀬廉 板谷由夏 松田元太 MEGUMI
YOU 甲本雅裕 永瀬莉子 なえなの 他
原作：江國香織『東京タワー』（マガジンハウス刊、新潮文庫刊）
脚本：大北はるか
オシドラサタデー『東京タワー』番組サイト
https://www.tv-asahi.co.jp/tokyotower/
King ＆ Prince OFFICIAL SITE
https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/
Travis Japan OFFICIAL SITE
https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/