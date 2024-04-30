YouTubeチャンネル『With ensemble』より、CHEMISTRY、坂口有望のパフォーマンス音源配信決定

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■今回配信となるのはCHEMISTRY「Play The Game」「最期の川」、坂口有望「URL」「好-じょし-」の計4曲

5月1日に、『With ensemble』でのパフォーマンス音源の第8弾配信が決定した。

今回はCHEMISTRYは映画主題歌としても話題となった2007年リリースの代表曲バラード「最期の川」、坂口有望はTVアニメ『ホリミヤ-piece-』のエンディングテーマ「URL」など、合わせて全4曲が5月1日0時より各音楽配信サービスにて順次配信開始となる。

『With ensemble』公式プレイリストと併せてチェックしよう。

リリース情報

2024.05.01 ON SALE
CHEMISTRY
DIGITAL SINGLE「Play The Game」

2024.05.01 ON SALE
CHEMISTRY
DIGITAL SINGLE「最期の川」

2024.05.01 ON SALE
坂口有望
DIGITAL SINGLE「URL」

2024.05.01 ON SALE
坂口有望
DIGITAL SINGLE「好-じょし-」

YouTubeチャンネル『With ensemble』
https://www.youtube.com/c/Withensemble

坂口有望 OFFICIAL SITE
https://www.sakaguchiami.com/

CHEMISTRY OFFICIAL SITE
http://www.chemistry-official.net