YouTubeチャンネル『With ensemble』より、CHEMISTRY、坂口有望のパフォーマンス音源配信決定
■今回配信となるのはCHEMISTRY「Play The Game」「最期の川」、坂口有望「URL」「好-じょし-」の計4曲
5月1日に、『With ensemble』でのパフォーマンス音源の第8弾配信が決定した。
今回はCHEMISTRYは映画主題歌としても話題となった2007年リリースの代表曲バラード「最期の川」、坂口有望はTVアニメ『ホリミヤ-piece-』のエンディングテーマ「URL」など、合わせて全4曲が5月1日0時より各音楽配信サービスにて順次配信開始となる。
『With ensemble』公式プレイリストと併せてチェックしよう。
リリース情報
2024.05.01 ON SALE
CHEMISTRY
DIGITAL SINGLE「Play The Game」
2024.05.01 ON SALE
CHEMISTRY
DIGITAL SINGLE「最期の川」
2024.05.01 ON SALE
坂口有望
DIGITAL SINGLE「URL」
2024.05.01 ON SALE
坂口有望
DIGITAL SINGLE「好-じょし-」
YouTubeチャンネル『With ensemble』
https://www.youtube.com/c/Withensemble
坂口有望 OFFICIAL SITE
https://www.sakaguchiami.com/
CHEMISTRY OFFICIAL SITE
http://www.chemistry-official.net