7月アニメ『グレンダイザーU』、GLAY「会心ノ一撃」TVsizeバージョンの最新第2弾PV公開
2024年7月からテレ東・ＢＳテレ東ほかにて放送が開始されるTVアニメ『グレンダイザーU』の最新第2弾PVが公開された。今回は満を持してGLAY「会心ノ一撃」TVsizeバージョンが確認できる。
さらに追加サブキャラクター、新規メカニックの設定画像も公開された。
◆林（CV:高橋伸也）
林（CV:高橋伸也） （C）Go Nagai/Dynamic Planning-Project GrendizerU
キャラクター紹介：光子力研究所観測室勤務の男性所員で宇門博士の助手。
◆山田（CV:杉山里穂）
山田（CV:杉山里穂） （C）Go Nagai/Dynamic Planning-Project GrendizerU
キャラクター紹介：光子力研究所観測室勤務のクールな女性所員。
◆佐伯（CV:近藤浩徳）
佐伯（CV:近藤浩徳） （C）Go Nagai/Dynamic Planning-Project GrendizerU
キャラクター紹介：光子力研究所観測室勤務の実直な男性所員。
◆大井（CV:徳井青空）
大井（CV:徳井青空） （C）Go Nagai/Dynamic Planning-Project GrendizerU
キャラクター紹介：光子力研究所観測室勤務の新人女性所員。
◆アクアダイザー
アクアダイザー （C）Go Nagai/Dynamic Planning-Project GrendizerU
メカニック紹介：水を司るスターカー騎士団乗騎。
◆アクアスペイザー
アクアスペイザー （C）Go Nagai/Dynamic Planning-Project GrendizerU
メカニック紹介：アクアダイザーと合体する円盤型サポートユニット。
◆ゼオラダイザー
ゼオラダイザー （C）Go Nagai/Dynamic Planning-Project GrendizerU
メカニック紹介：風を司るスターカー騎士団乗騎。
◆ゼオラスペイザー
ゼオラスペイザー （C）Go Nagai/Dynamic Planning-Project GrendizerU
メカニック紹介：ゼオラダイザーと合体する円盤型サポートユニット。
◆円盤獣ドムドム
円盤獣ドムドム （C）Go Nagai/Dynamic Planning-Project GrendizerU
メカニック紹介：強襲揚陸型円盤獣。ミニフォーや兵員、火砲等を搭載、単独での拠点征圧が可能な多目的円盤。
◆円盤獣ゴダゴダ
円盤獣ゴダゴダ （C）Go Nagai/Dynamic Planning-Project GrendizerU
メカニック紹介：二軸破砕型円盤獣。二機に分離し上下左右から破砕する工作円盤。
◆ベガスター
ベガスター （C）Go Nagai/Dynamic Planning-Project GrendizerU
メカニック紹介：宙域征圧用移動要塞マザーバーン級7番艦。宙域征圧に必要な兵力と兵装を備える衛星規模の軍事要塞。
TVアニメ『グレンダイザーU』は“永井豪”原作による『UFOロボグレンダイザー』が現代に蘇り放送されるもの。TVアニメ『グレンダイザーU』のさらなる情報を待ちたい。