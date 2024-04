タカラトミーが展開する、ディズニー&ピクサーの「カーズ」シリーズをモチーフにした「カーズトミカ」

そんな「カーズトミカ」に、日本の緊急車両をテーマにしたオリジナルシリーズの「ライトニング・マックィーン」と「メーター」が登場☆

いずれも作中には登場しない、日本のオリジナルデザインです。

タカラトミー ディズニー&ピクサー「カーズ トミカ 」

© Disney / Pixar

価格:935円(税込)

発売日:2024年6月中旬予定

販売店舗:全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場、トミカ専門店「トミカショップ」、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」など

いつもとは違うカラーリングの「ライトニング・マックィーン」と「メーター」の姿も新鮮で、サイドドアやボンネットにデザインされた日本語やロゴも目をひきます◎

C-36 ライトニング・マックィーン(パトカータイプ)

© Disney / Pixar

日本のパトカーデザインの「ライントニング・マックィーン」のトミカ。

キリッとした表情や、パトカーの白と黒のツートンカラーがカッコイイ。

そして、ボンネットにはシリーズロゴがついています☆

© Disney / Pixar

またルーフには、「ライトニング・マックィーン」のゼッケンを思わせる対空表示が。

「警視庁」や「POLICE」のロゴもインパクトがあります!

C-38 メーター(消防車タイプ)

© Disney / Pixar

日本の消防車デザインの「メーター」のトミカ。

真っ赤なボディに、頭には警光灯、リアにははしごを搭載しています。

さらに「ライトニング・マックィーン」と同様に、ボンネットにはシリーズのロゴも!

© Disney / Pixar

それから「消防本部緊急支援隊」のロゴや、折りたたまれたはしごなど再現度も高く迫力満点☆

ナンバープレートは「メーター」のナンバー「A-113」のままになっているのもファン心をくすぐります。

今にも勢いよく出動しそうな日本の緊急車両をテーマにした「カーズトミカ」

タカラトミーの「C-36 ライトニング・マックィーン(パトカータイプ)」と「C-38 メーター(消防車タイプ)」は2024年6月中旬より、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場、トミカ専門店「トミカショップ」、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などにて発売予定です!

