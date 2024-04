タカラトミーが展開するダイキャスト製ミニカー「トミカ」から、「ドリームトミカ No.182 ディズニーモータース ポピュート ミニーマウス」が登場!

水玉模様が可愛い「トミカ」に、一緒に遊んだり飾ったりして楽しめる「ミニーマウス」のフィギュアも付いてきます。

タカラトミー「ドリームトミカ No.182 ディズニーモータース ポピュート ミニーマウス」

© Disney

価格:1,100円(税込)

発売日:2024年6月中旬予定

販売店舗:全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場、トミカ専門店「トミカショップ」、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」など

「ミニーマウス」の特徴的な水玉模様で、丸味のあるかわいいクラシックカー”ポピュート”です。

© Disney

ルーフには赤いリボンがちょこんと乗っていて、フロントガラスも「ミニーマウス」のお顔のようでとってもかわいい!

また「ミニーマウス」の靴をイメージし、タイヤは黄色にカラーリングされています。

© Disney

リア部分に乗ったスペアタイヤは美味しそうなビスケットモチーフで遊び心たっぷり☆

車内は白く、全体的に「ミニーマウス」らしいカラーのみ使用しているのもポイントです◎

© Disney

そして「ミニーマウス」のフィギュアが1体付いてくるのもうれしい!

“ポピュート”とお揃いの水玉模様のドレス姿で、一緒に遊ぶのはもちろん、並べて飾ってもオシャレです。

© Disney

にこっと微笑んだ「ミニーマウス」の表情も愛らしく、手や足は自由に動かせるようになっています。

トレードマークでもある水玉模様のお揃いデザインがキュートな「ミニーマウス」のトミカとフィギュアのセット。

タカラトミーの「ドリームトミカ No.182 ディズニーモータース ポピュート ミニーマウス」は2024年6月中旬より、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場、トミカ専門店「トミカショップ」、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などにて発売予定です!

