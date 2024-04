ゴールデンウイーク前半、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長期休暇はいつもよりのんびりできていても、普段は会社や学校と毎日忙しい日々を送っている方も多いのではないでしょうか。今回は、ゆっくりできるお休みの日はもちろん、忙しい日のリフレッシュにぴったりな、香りにも癒される「 HITO’IKI(ヒトイキ) 」のスキンケアアイテムをご紹介。朝・昼・晩のシーンに合わせた香りやプロダクトに注目ですよ!間もなくやってくる5月12日の「母の日」のプレゼントにもぴったりです。

肌だけでなく、心もほぐす「HITO'IKI」国産自然派コスメブランド「Coyori(コヨリ)」が展開する新ラインとして、2023年10月に登場した「HITO'IKI」。「“人”が“生きる”毎日に、心がほぐれるひといき時間を」をコンセプトに、肌も心もリセットされるような「ひといき時間」を贈る商品を展開しています。注目は、その奥深い香り。京都の老舗香木店「山田松香木店」がアイテムの香りを調香しており、肌ケアだけでなく、心までも癒してくれます。現在は、朝使いにうってつけのミスト化粧水の「Day Oil Mist」(税込3380円/50mL)と、日中のゆらぎを整えるハンド&ネイルオイルの「Hand & Nail Oil」(税込3280円/10mL)。寝る前に使うバームクリームの「Oil key Balm」(税込3280円)、そして「お香」(税込1400円)がラインナップしていますよ。商品のパッケージは、朝・昼・晩それぞれの時間の移り変わりを表現したデザインに。朝日が昇る様子や、日中の太陽の変化、夜が更けて月が姿を現す姿が描かれているので、そちらにも注目してくださいね。洗練されたデザインやパッケージは、間もなくやってくる「母の日」のプレゼントにも喜ばれそう〜。一瞬で心もリフレッシュできるプロダクトに注目ここからは、気になるアイテムを1つずつ見ていきましょう1Day Oil Mist朝起きて最初に使いたいのが、「Day Oil Mist」(税込3380円/50mL)。潤いやツヤを肌にもたらすだけでなく、メイクキープも叶えるというミスト状化粧水です。実際にひと吹きしてみると、細かなミストが肌にふんわりと潤いを与えて心地良い〜!朝の澄んだ空気感をイメージしたさわやかで凛とした香りは、眠気覚ましにもうってつけです。ミスト化粧水を使うとかえって乾燥が気になってしまう…という方もいるかもしれませんが、オイルと化粧水の2層タイプの「Day Oil Mist」なら、乾燥が気になりにくく、肌が潤うのをちゃんと感じられるんですよ。ヒアルロン酸の約5倍もの保水力を誇ると言われている「サクラン」が配合されていたり、しあわせの象徴・四つ葉のクローバーから抽出した成分の「ハピクロ」も含まれていたりと、嬉しいポイントが盛りだくさんです。シャキッと快適な朝を迎えるお守りに、「Day Oil Mist」を手に取ってみてはいかが?Hand & Nail Oil日中のリフレッシュしたい時におすすめなのが、「Hand & Nail Oil」(税込3280円/10mL)。プッシュ型のオイルで、サラッとしていて肌なじみが良いのが特徴です。手の甲に1〜2プッシュして、手肌と爪に伸ばして揉み込むように使ってくださいね。そのとき、反対の指で挟むようにマッサージするのがおすすめ。爪に塗ってもべたつかずになじむから、すぐにスマホや筆記用具を使うことができますよ。気持ちの切り替えを促すような、さわやかさもありつつやわらかな香りが特徴。日中、集中して作業に取り掛かりたい時や頑張った後にリフレッシュしたい時など、ひと休みしたい時のお供に使ってみてくださいね。Oil key Balmおやすみ前に使いたいのが、オイル配合のバームクリーム「Oil key Balm」(税込3280円)。夜にたっぷりスキンケアをしても、朝起きたら乾燥している…なんてことはありませんか?睡眠中の肌は、日中よりも水分が蒸散しやすいと言われているので、しっかり対策を取る必要があるんです。そんなおやすみ中の肌に着目して作られたのが、「Oil key Balm」。肌のうえでじゅわっととろけるバームタイプで、するすると塗ることができますよ。塗ったあとは肌がふっくらしつつ、しっかりオイルで保護されている感覚。べたつき感はないため、枕や布団が汚れる心配もありません。「夜更けの静けさ香り」をイメージした調香された香りは、深みがあって落ち着くお香のような印象。「Oil key Balm」を塗ったあとは、桔梗をイメージしたというさわやかで品ある香りの「お香」(税込1400円)を焚いて、寝る前にご自愛タイムを楽しんでみてはいかがでしょうか。「HITO'IKI」を実際に手に取って買える、isutaのPOP UPを開催!ご紹介した「HITO'IKI」のアイテムはいかがでしたか?実際に香りやテクスチャーを試してみたい方もいますよね。Webメディア「isuta」が、5月10日(金)〜12日(日)の3日間限定で開催するポップアップストア「isuta POP UP STORE -ごきげんチャージ at home-」では、「HITO'IKI」の全アイテムを販売!その場で香りを楽しんだり、テクスチャーを試したりして、お買い物が楽しめるんです。※画像はイメージですさらに「HITO'IKI」のアイテムを2つ以上購入すると、「Coyori」の「柚子のオイルジェルクレンジング」のサンプルが3日分もらえちゃう!ダブル洗顔不要で、肌をやわらかく整えるだけでなく、その後の美容成分の浸透を高める効果が期待できるというから、気になるところ。柚子の香りにも癒されてくださいね。3つ以上購入すると、「お香」現品がもらえるという豪華っぷり!ノベルティは数量限定のため、気になる人は会場でお早めにチェックしておきましょ。「母の日」のプレゼントとして渡したい方には、有料のギフトバッグの用意もありますよ。そのほかに出店するブランドの詳細やお楽しみポイントは、下記ページにて確認してくださいね。詳細は下記ページよりご確認ください。https://isuta.jp/622033isuta POP UP STORE -ごきげんチャージ at home-開催期間:2024年5月10日(金)14:00〜19:30、5月11日(土)11:00〜19:30、5月12日(日)11:00〜19:00参加ブランド:HAKURO、HITO’IKI、PontreStudio、szk illustration会場:(tefu) lounge住所:東京都世田谷区北沢2-21-22 (tefu) lounge 2階(小田急線「下北沢駅」直結)入場料:無料※当日は予約不要でどなたでもご自由にご来場いただけます。お支払い方法:各種クレジットカード、iD、交通系IC、QUICKPay、PayPay決済。 ※現金不可HITO'IKI公式オンラインストアhttps://www.coyori.com/