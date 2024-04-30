¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¤ªÊÌ¤ì¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡×¡¢¥·¥ç¡¼½Ð±é¤Ï¡Ö°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¡×¡¡·ËÍ³Èþ¤µ¤ó»àµî¤ËÅé¤àÀ¼Â³¡¹
¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¥¬¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î·ËÍ³Èþ¤µ¤ó¤¬2024Ç¯4·î26Æü¡¢»àµî¤·¤¿¡£
·Ë¤µ¤ó¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥æ¥ß¥«¥Ä¥é¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬30Æü¡¢¡Ö·ËÍ³Èþ¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¤È¤·¤Æ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£94ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤¿»þ¤Î¶ÛÄ¥¤È¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î½Ö´Ö¤Ï°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡×
·Ë¤µ¤ó¤Ï1964Ç¯¤ËÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¥Ö¥é¥¤¥À¥ëÀìÌçÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¼ç¤Ë¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¡¢¡ÖÊÂ³°¤ì¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤µ¤È¾ðÇ®¤ò»ý¤Ä·ËÍ³Èþ¤Ï¡¢²Ö²Ç¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤áËÛÁö¤·Â³¤±¡¢ÆüËÜ¿Í½÷À¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤äÂÇ³Ý¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëº§Îé°áÁõ¤Î³«È¯¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ô¡¹¤Î·ÝÇ½¿Í¡¦ÃøÌ¾¿Í¤é¤â¡¢À²¤ì¤ÎÆü¤Ë·Ë¤µ¤ó¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢SNS¤Ë¤ÏÈá¤·¤ß¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Berryz¹©Ë¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë·§°æÍ§ÍýÆà¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Î¥â¥Ç¥ë¿ÍÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¡Yumi Katsura¤Î¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥·¥ç¡¼¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¡½é¤á¤Æ¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤¿»þ¤Î¶ÛÄ¥¤È¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î½Ö´Ö¤Ï°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡×¤È³ú¤ßÄù¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¥ã¥·¡¼ÃæÅç¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ëº§45Ç¯ÌÜ¤Î¡Ö¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢º§¼°¡×¤Ë»²Îó¤·¤¿·Ë¤µ¤ó¤È¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö·ËÀèÀ¸¤Ë½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÚÆÈÀê¡ª½÷¤Î60Ê¬¡Û¤È¸À¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¼èºà¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤«¤é¤«¤ì¤³¤ì50Ç¯??¡¡»ä¤Î·ëº§¼°¤Î¥É¥ì¥¹¡¢Ì¼2¿Í¤Î·ëº§¼°¤Î¥É¥ì¥¹¤È¸ø»ä¶¦¤Ë¤ª¤Ä¤¤¢¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀèÀ¸¡¢¼ä¤·¤¤¡ª¡¡2·î¤Ë¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢º§¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¤ªÊÌ¤ì¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤ªÌóÂ«¡¢¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¼ä¤·¤¤¡×
¸µ½÷Í¥¤Ç¸½»²±¡µÄ°÷¤Î»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò¤µ¤ó¡Ê¼«Ì±¡Ë¤â¡¢·Ë¤µ¤ó¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿¤Ò¤È¤ê¤À¡£
¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î»°¸¶¤µ¤ó¤È¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃå¤¿·Ë¤µ¤ó¤¬´ó¤êÅº¤¦¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡ÖÄ¹Ç¯¿Æ¤·¤¯¤µ¤»¤ÆÄº¤2017Ç¯¤Î»ä¤Î·ëº§¼°¤Ç¤âÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤´¿ÔÎÏÄº¤¶¦¤Ë³èÆ°¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
À¼Í¥¤ÎÀÞ³Þ°¦¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡Ö·ËÍ³Èþ¤µ¤ó¤Î¤´ÀÂµî¤ÎÊó¤ËÀÜ¤·¡¡¥µ¥¯¥éÂçÀï¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥·¥ç¡¼¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡¤«¤¨¤ÇÌò¤Î»ä¤Ï¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬·Ë¤µ¤ó¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢Æ«»³¤¯¤ó¤È²Î¾§¤·¤¿¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
½°±¡µÄ°÷¤Î¿ùÅÄ¿åÌ®¤µ¤ó¡Ê¼«Ì±¡Ë¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤´°§»¢¤·¤¿»þ¡¢¡Ø»ä¤Î·ëº§»ØÎØ¤ÏÀèÀ¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤È¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤½¤¦¤ËÍ¥¤·¤¯±þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£
¥â¥Ç¥ë¤Ç¼Â¶È²È¤ÎÎëÌÚºÌ¸Ã¡Ê°¡»Ò¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö·ËÍ³ÈþÀèÀ¸¤Îë¾Êó¤òÊ¹¤¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤âÄ¹¤¤ËÅÏ¤ê¤´°ì½ï¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈá¤·¤ß¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»ä¤¬½é¤á¤Æ½÷ÀÈÇ¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÈÕ»Á²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÉÚ±Ê°¦¤µ¤ó¤·¤«Ãå¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Í³ÈþÍ§Áµ¤Î¥ª¡¼¥È¥¯¥Á¥å¡¼¥ëÃåÊª¥É¥ì¥¹¤ò¡¢ÀèÀ¸¼«¤é¤¬¤ª¸«Î©¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡Ø¤³¤Î¥É¥ì¥¹¤ÏÂ¾¤Î¿Í¤Ë¤ÏÃå¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ÇÇØ¤¬¹â¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¡£12Ñ¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤¤Æ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë½Ð¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Äº¤¡¢¤ª¤«¤²¤Ç¥³¥½¥Ü¶¦ÏÂ¹ñÂçÅýÎÎ¤Ë¡ØÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥É¥ì¥¹¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤«¤é1ÈÖÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¿¤ï¡Ù¤È¤ªÀ¼¤¬¤±Äº¤¿Æ¤·¤¯¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥â¥Ç¥ë¤Î½©»³Ì¤Í¤µ¤ó¤Ï¡Ö·ËÍ³Èþ¤µ¤ó¡¢Èþ¤·¤¤¥É¥ì¥¹¤äÂÇ³Ý¤òÃå¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢²¿ÅÙ¤â°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤¿¤³¤È¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥·¥ç¡¼Ä¾Á°¤Þ¤Ç°áÁõ¤Î¸«¤¨Êý¤ä¥Ø¥¢¤Îºî¤ê¤ËÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡¢Î¢¤Ç¤ÎÍ¥¤·¤µ¡¡¤É¤Á¤é¤âËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö±íÈøÉþ¡¢¥¿¥¥·¡¼¥É¤òºî¤Ã¤ÆÄº¤¡¢º£¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ÇÍÌ¾¤Ê·Ë¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¥Ö¥é¥¤¥À¥ëÍÑ¤Î¥á¥ó¥º¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ä¤Ê¤É¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃËÀ¤«¤é¤Î»Ù»ý¤â¸ü¤¤¡£
»Ø´ø¼Ô¤ÎÈÓ¿¹ÈÏ¿Æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÇµÌÚºä¤Î¥µ¥í¥ó¤Ë¤ª»Ç¤¤¤·¤¿ºÝ¤Î°ìËç...ÀèÀ¸¤Ë¤´ÌµÍý¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤³¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ò¾ù¤Ã¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ë¤µ¤ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢·Ë¤µ¤ó¤È»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö·ËÍ³ÈþÀèÀ¸¤Ë¤Ï7¡Á8Ãå¤Î±íÈøÉþ¡¢¥¿¥¥·¡¼¥É¤òºî¤Ã¤ÆÄº¤¡¢º£¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó...¤É¤¦¤«°Â¤é¤«¤Ë¤ª¤ä¤¹¤ß²¼¤µ¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
·Ý¿Í¤Î³Ú¤·¤ó¤´¤µ¤ó¤â·Ë¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¡Ö·ËÍ³ÈþÍÍ¡ª¡¡ÉñÂæ¤ÎºÝ¤Ï¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤êËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥Ë¥¹¥È¤Î»³¾å·»Äï¤â·Ë¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£·»¤Î²ÂÇ·²ð¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î¤ªÍ§Ã£¤¬¡¢Î¹Î©¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ËÍ³Èþ ÀèÀ¸¡¡¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¡»ä¤Î¤ªÍ§Ã£¡£¤È¤¤¤Ä¤â¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÀèÀ¸¡£Äï¤Î¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤ª°áÁõ¤òÃåÍÑ¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ø±é¤ÎºÝ¤ÏÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¤ª²Ö¤â¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
Äï¤Î¶ÇÇ·¿Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¤ÇÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ËÍ³ÈþÀèÀ¸¤Î¤ª°áÁõ¤òºÊ¤ËÃå¤»¤ë¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤Ë¤½¤Î»Ñ¤ò¤ª¸«¤»½ÐÍè¤¿»þ¤Ë´î¤ó¤ÇÄº¤±¤Æ¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤ª¿©»ö¤Ê¤É¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤ÎÊóÆ»¤Ë¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼ä¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£