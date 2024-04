テディ・スウィムズのデビュー・アルバム・デラックス版『I've Tried Everything But Therapy (Part 1.5)』が2024年4月26日(金)より配信スタートとなった。ここには追加で新曲4曲が収録されている。追加された4曲は、ムーディーなアンセムでスタジアム級な会場にピッタリな「Hammer to the Heart」、喪失と失恋について歌った「Tell Me」、はソウルフルな楽曲に仕上がった「Apple Juice」、そしてアコースティック中心の楽曲となっている「Growing Up Is Getting Older」だ。

『I've Tried Everything But Therapy (Part 1.5)』

2024年4月26日(金)リリース

https://teddyswimsjpn.lnk.to/part1.5

1.Hammer to the Heart

2.Apple Juice

3.Tell Me

4.Growing Up is Getting Old



1.Some Things I'll Never Know

2.Lose Control

3.What More Can I Say

4.The Door

5.Goodbye's Been Good To You

6.Last Communion

7.You Still Get To Me

8.Suitcase

9.Flame

10.Evergreen

「本アルバムはデビュー・アルバム『I've Tried Everything But Therapy (Part 1)』の続きなんだ。コンセプトがシンプルに自分の気持ちを正直に表すこと。僕はこの8ヶ月間ツアーをして、曲を書いて、自分自身が向上するために努力していたから、近状をみんなに伝えてかった。まさに自分の今の気持ちを表現した作品で、Part 2まで待てなかったんだ」──テディ・スウィムズデビュー・アルバム『I've Tried Everything But Therapy (Part 1)』は2023年9月にリリースされ、収録楽曲「Lose Control」はBillboard Hot 100 Chartで最高で1位にチャート・インし、既に全世界で10億回ストリーミングされている。テディ・スウィムズは、ONE OK ROCKの楽曲「 Free Them (feat. Teddy Swims)」に参加しているが、アメリカでも大物のアーティストと多くのコラボレーションを果たしているシンガーソングライターだ。2024年7月には、<FUJI ROCK FESTIVAL ‘24>での出演が決定している。