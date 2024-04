ザ・ローリング・ストーンズが、4月28日、米テキサス州ヒューストンのNRGスタジアムで新ツアー<Hackney Diamonds>を開幕した。ロニー・ウッドは恒例の手書きのカラフルなセットリストをSNSで公開。初日公演では、「Start Me Up」に始まり、以下の18曲をプレイしたという。「Start Me Up」「Get Off of My Cloud」「Rocks Off」「Out Of Time」「Angry」「Beast Of Burden」「Mess It Up」「Tumbling Dice」「You Can't Always Get What You Want」「Little T&A」「Sympathy For The Devil」「Gimme Shelter」「Honky Tonk Women」「Miss You」「Paint It Black」「Jumpin' Jack Flash」アンコール「Sweet Sounds Of Heaven」「(I Can't Get No) Satisfaction」

昨年10月にリリースした最新アルバム『Hackney Diamonds』からは「Angry」「Mess It Up」「Sweet Sounds Of Heaven」の3曲がプレイされた。「Beast Of Burden」はファン投票により選ばれた1曲で、キース・リチャーズが歌った「Little T&A」は2016年以来だったという。初日は、ゲイリー・クラーク・ジュニアがオープニング・アクトを務めた。ロニー・ウッドによると、この日はザ・ローリング・ストーンズのパフォーマンスでキーボードをプレイしているチャック・リーヴェルの誕生日だったという。フロントマンのミック・ジャガーは、いつものごとく、公演前に訪問地の街中を散策したようだ。SNSでその様子を伝えている。<Hackney Diamonds>ツアーは4月28日から7月17日までの期間に、<New Orleans Jazz & Heritage>フェスティバル出演を含め、北米で19公演が開催される。Ako Suzuki