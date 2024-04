テイラー・スウィフトが、ニュー・アルバム『The Tortured Poets Department』で歴史的快挙を成し遂げた。『The Tortured Poets Department』は全米アルバム・チャート(Billboard 200)で初登場1位を獲得したのみならず、収録された16曲のうちの14曲がシングル・チャート(Billboard Hot 100)の14位までを占めた。

.@taylorswift13 becomes the first artist in history to occupy the entire top 14 spots of the #Hot100 simultaneously:



No. 1, “Fortnight” ft. @PostMalone

No. 2, “Down Bad”

No. 3, “I Can Do It With a Broken Heart”

No. 4, “The Tortured Poets Department”

No. 5, “So Long, London”

No.… — billboard charts (@billboardcharts) April 29, 2024

You’ve outdone yourselves, this is unbelievable ???????????? https://t.co/p3xs43KGNP — Taylor Swift (@taylorswift13) April 29, 2024

テイラーは2022年10月、アルバム『Midnights』の収録曲がトップ10を占めるという前人未到の記録を打ち立てたが、1年半でそれを自ら塗り替えた。ポスト・マローンをフィーチャーした「Fortnight」が首位に輝いたのをはじめとする圧巻の一覧は以下のとおり。1位 「Fortnight」 ft. ポスト・マローン2位 「Down Bad」3位 「I Can Do It With A Broken Heart」4位 「The Tourtured Poets Department」5位 「So Long, London」6位 「My Boy Only Breaks His Favorite Toys」7位 「But Daddy I Love Him」8位 「Florida!!!」 ft. フローレンス&ザ・マシーン9位 「Who’s Afraid Of Little Old Me?」10位 「Guilty As Sin?」11位 「Fresh Out The Slammer」12位 「loml」13位 「The Alchemy」14位 「The Smallest Man Who Ever Lives」テイラーは、この結果に「これは信じられない」とつぶやいている。「Fortnight」はテイラーにとって12曲目の全米NO.1シングルとなった。『Billboard』誌によると、これは、ザ・ビートルズの20曲、マライア・キャリーの19曲、リアーナの14曲、ドレイクとマイケル・ジャクソンの13曲に次ぎ、マドンナ、ザ・スプリームスと並ぶBillboard Hot 100チャート史上最多6位だという。Ako Suzuki