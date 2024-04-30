【スイス】

KOFスイス先行指数（4月）16:00

予想 102.0 前回 101.5



【ユーロ圏】

ドイツ雇用統計（4月）16:55

予想 5.9% 前回 5.9%（失業率)

予想 0.8万人 前回 0.4万人（失業者数)



ドイツ実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第1四半期）17:00

予想 0.1% 前回 -0.3%（前期比)

予想 N/A 前回 -0.2%（前年比)

予想 -0.8% 前回 -0.4%（季調前前年比)



ユーロ圏実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第1四半期）18:00

予想 0.1% 前回 0.0%（前期比)

予想 0.2% 前回 0.1%（前年比)



ユーロ圏消費者物価指数（HICP）（概算値速報）（4月）18:00

予想 N/A 前回 0.8%（前月比)

予想 2.4% 前回 2.4%（前年比)

予想 2.6% 前回 2.9%（コア・前年比)



【英国】

消費者信用残高（3月）17:30

予想 15.0億ポンド 前回 14.0億ポンド



マネーサプライM4（3月）17:30

予想 N/A 前回 0.5%（前月比)

予想 N/A 前回 -1.2%（前年比)



【南アフリカ】

貿易収支（3月）21:00

予想 165.0億ランド 前回 140.0億ランド



【メキシコ】

実質GDP（2024年 第1四半期）21:00

予想 N/A 前回 0.1%（前期比)

予想 N/A 前回 2.5%（前年比)



【ブラジル】

雇用統計（3月）21:00

予想 N/A 前回 7.8%（失業率)



【カナダ】

実質GDP（2月）21:30

予想 0.3% 前回 0.6%（前月比)

予想 N/A 前回 0.9%（前年比)



【米国】

雇用コスト指数（2024年 第1四半期）21:30

予想 1.0% 前回 0.9%（前期比)



住宅価格指数（2月）22:00

予想 0.2% 前回 -0.1%（前月比)



S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（2月）22:00

予想 6.70% 前回 6.59%（前年比)



シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（4月）22:45

予想 45.1 前回 41.4



コンファレンスボード消費者信頼感指数（4月）23:00

予想 104.0 前回 104.7



※予定は変更されることがあります。

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