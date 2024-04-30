【スイス】
KOFスイス先行指数（4月）16:00　
予想　102.0　前回　101.5

【ユーロ圏】
ドイツ雇用統計（4月）16:55
予想　5.9%　前回　5.9%（失業率)　
予想　0.8万人　前回　0.4万人（失業者数)

ドイツ実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第1四半期）17:00　
予想　0.1%　前回　-0.3%（前期比)
予想　N/A　前回　-0.2%（前年比)
予想　-0.8%　前回　-0.4%（季調前前年比)

ユーロ圏実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第1四半期）18:00
予想　0.1%　前回　0.0%（前期比)
予想　0.2%　前回　0.1%（前年比)

ユーロ圏消費者物価指数（HICP）（概算値速報）（4月）18:00
予想　N/A　前回　0.8%（前月比)　
予想　2.4%　前回　2.4%（前年比)　
予想　2.6%　前回　2.9%（コア・前年比)

【英国】
消費者信用残高（3月）17:30
予想　15.0億ポンド　前回　14.0億ポンド

マネーサプライM4（3月）17:30
予想　N/A　前回　0.5%（前月比)
予想　N/A　前回　-1.2%（前年比)

【南アフリカ】
貿易収支（3月）21:00
予想　165.0億ランド　前回　140.0億ランド

【メキシコ】
実質GDP（2024年 第1四半期）21:00
予想　N/A　前回　0.1%（前期比)
予想　N/A　前回　2.5%（前年比)

【ブラジル】
雇用統計（3月）21:00
予想　N/A　前回　7.8%（失業率)

【カナダ】
実質GDP（2月）21:30
予想　0.3%　前回　0.6%（前月比)
予想　N/A　前回　0.9%（前年比)

【米国】
雇用コスト指数（2024年 第1四半期）21:30
予想　1.0%　前回　0.9%（前期比)

住宅価格指数（2月）22:00
予想　0.2%　前回　-0.1%（前月比)

S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（2月）22:00
予想　6.70%　前回　6.59%（前年比)

シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（4月）22:45
予想　45.1　前回　41.4

コンファレンスボード消費者信頼感指数（4月）23:00
予想　104.0　前回　104.7

※予定は変更されることがあります。