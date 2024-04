Stray Kids、ニューシングル「Lose My Breath」トラックプレビュー映像第2弾を公開

Stray Kidsが、新曲「Lose My Breath(Feat. Charlie Puth)」の音源の一部を先行公開し、フルバージョンへの期待を高めた。彼らは5月10日、ニューデジタルシングル「Lose My Breath(Feat. Charlie Puth)」を発売する。4月26日、映像を通じて新曲のサウンドと歌詞の一部を初公開したことに続き、本日(30日)0時には公式YouTubeチャンネルを通じて、トラックプレビュー映像を追加で公開し、2組のアーティストの異色のシナジー(相乗効果)を予告した。

新しい予告映像は、Stray Kidsとチャーリー・プース(Charlie Puth)の甘いボーカルと、「Now I'll always be here I won't ever run 'Cause you took the air right out of my lungs Ah I lose my breath When you're walking in 'Cause when our eyes lock It's like my heart stops」という歌詞が魅力を倍増させる。また、バンチャン、リノ、チャンビン、ヒョンジン、ハン、フィリックス、スンミン、I.Nの8人のメンバーの未公開ビジュアルで、新曲への関心を高めた。「Lose My Breath(Feat.Charlie Puth)」は、グループ内のプロデュースチームである3RACHAのバンチャン、チャンビン、ハンと、チャーリー・プースが一緒に作詞・作曲・編曲して完成させた。Stray Kidsとチャーリー・プースの強烈な感性が絶妙な調和を成し、全世界のファンを魅了する曲になると期待を高めている。今夏のカムバックを控えているStray Kidsは、新曲の発売に続き、海外の大型音楽フェスティバルに出演する。7月12日(以下、各現地時間)には、ミラノの「I-Days Milano」、14日にはロンドンの「ハイド・パークブリティッシュ・サマー・タイム(BST Hyde Park)」、8月2日にはシカゴ「ロラパルーザ・シカゴ(Lollapalooza Chicago)」のヘッドライナーとしてステージに立つ予定だ。特に「ロラパルーザ・シカゴ」は、Stray Kidsの出演日のチケットが完売を記録し、グループの存在感を再び証明した。Stray Kidsのニューデジタルシングル「Lose My Breath(Feat. Charlie Puth)」は、5月10日の午後1時(米国東部時間基準0時)に正式発売される。