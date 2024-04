ENHYPEN ジェイク＆ソンフン、ジュエリーブランド「Tiffany ＆ Co․」の日韓フレンズ・オブ・ザ・ハウスに抜擢！

ENHYPENのジェイクとソンフンが、ラグジュアリージュエリーブランドのフレンズに選ばれた。本日(30日)、所属レーベルのBELIFT LABによると、ENHYPENのジェイクとソンフンがラグジュアリージュエリーブランド「Tiffany & Co.」の韓国・日本の”フレンズ・オブ・ザ・ハウス”に抜擢された。彼らは今月11日、日本で開かれたブランド展示会に参加したのを皮切りに、韓国と日本で“フレンド・オブ・ザ・ハウス”として活発な活動を繰り広げる予定だ。

2人は昨年、Tiffany & Co.と「ハッピーマザーズキャンペーン」やファッション雑誌「Cosmopolitan」等の雑誌撮影を行ったことがある。その後、ブランドイベントにも参加し、地道に縁を結び、目を引いてきた。特に、今回の「W Korea」デジタルカバーでのグラビアを通じて、クールなムード漂うオーラとジュエリーの特徴を生かしたポーズで、彼らがTiffany & Co.と生み出すシナジー(相乗効果)に期待が集まっている。ENHYPENは4〜5月、ワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE PLUS' IN U.S.」を開催し、アナハイム、オークランド、タコマ、ローズモント、ベルモントパークなどアメリカ5都市でファンに会う。そして6月11日からは、自身最多公演数の日本ツアーとなる「ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE PLUS' IN JAPAN」を開催する。