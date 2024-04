ウェスティン都ホテル京都にて、毎年人気の「台湾ブッフェ」を2024年6月1日(土)〜6月30日(日)の期間限定で開催!

台湾フードの中でも人気の魯肉飯、鶏排などのメイン料理のほか、台湾のスイーツやドリンクなど本場の味を堪能できるブッフェです☆

価格:

・ランチ:平日 6,000円/土日祝 7,500円

・ディナー:平日 8,000円/土日祝 9,500円

開催期間:2024年6月1日(土)〜6月30日(日)

営業時間:

ランチ(平日)11:30〜14:30/(土日祝)11:30〜・13:30〜の二部制

ディナー(平日)17:00〜21:00/(土日祝)17:00〜・19:30〜の二部制

医食同源の考えに基づき、日常の食生活が健康維持とパワフルに過ごす源として「食」の大切さを感じることができる台湾料理。

2024年年も台湾・薬膳料理の講師として活躍する宮武衣充氏と台湾観光局の協力のもと、お料理と店内装飾でオールデイダイニング「洛空」を台湾ムードで盛り上げます。

台湾フードの中でも人気の魯肉飯、鶏排はランチ・ディナーともに楽しめます。

馴染みがある毎年人気のメニューに加え、台湾通が特におすすめしたいメニューも登場し、本場のお味を楽しめるブッフェになっています☆

ランチ

メニュー:

揚げ茄子の当帰香辣油和え/蒸し鶏 花椒ピーナッツ醤/豆腐干/★台湾バーガー/★魯肉飯/★鶏排/★焼きビーフン/三杯鶏/★三色蛋/イカとセロリの炒め物/★酸菜白肉鍋

鯵のたたきサラダ仕立て/一口うなぎ錦糸丼 (平日限定)/ にぎり寿司(土日祝限定)/ 新生姜と煮穴子のおこわ/イカとじゃがいものバター醤油焼き/賀茂なすと京豆腐・鱧の揚げ出し/国産牛のローストビーフ/都ホテルカレー/八代目儀兵衛ホテルオリジナルブレンド米/オムレツ(土日祝限定)

台湾屋台料理を代表する魯肉飯、鶏排、台湾バーガー(梅菜扣肉)に加え、ひそかなブームである発酵白菜を使った酸菜白肉鍋や見た目にも楽しい三色蛋などが登場!

平日限定メニューや、土日祝日限定メニューも展開されています。

※★印のメニューは宮武氏監修メニューです。

ディナー

メニュー:

豆腐干/生春巻き/ポークしゃぶしゃぶ ザーサイ/★台湾バーガー/★魯肉飯/★鶏排/牛肉の豆鼓蒸し焼き/★トマトと卵の炒め物/★玉蜀黍とスペアリブのスープ(大同電鍋)/★蓮葉で包んだ八宝おこわ/★酸菜白肉鍋/★鮑と豆腐のXO醤蒸し(土日祝限定)

すずきの炙りと茎わかめ/牛すじと夏大根の煮込み/揚げトマト豆腐と海老の薄葛仕立て/国産牛のローストビーフ/ホテルオリジナル引き立てコンソメスープ/産地直送鮮魚握り寿司/天ぷら/いくらボール(土日祝限定)

ランチメニューにも登場する鶏排や台湾バーガーに加え、ディナーでは「蜀黍とスペアリブのスープ」や「台湾素食(ベジタリアンメニュー)」の蓮の葉で包んだ八宝おこわなどを楽しめます☆

デザート

メニュー:

★緑豆とココナッツの薬膳プリン/マンゴーのショートケーキ/パイナップルケーキ/きくらげのジュレ/マンゴームース/豆花(ランチ限定)/芋圓(ディナー限定)/かき氷(ディナー限定)

デザートメニューには豆花やかき氷、パイナップルケーキなど台湾ならではのスイーツが登場。

このほか、オリジナルドリンクとして酸梅湯と冬瓜茶を楽しめます☆

台湾の定番料理やスイーツ、ドリンクなどを味わえるブッフェ。

ウェスティン都ホテル京都の「台湾ブッフェ」は、2024年6月1日(土)より開催です☆

※表記料金には消費税とサービス料が含まれています

※仕入れ状況により材料を変更する場合があります

※大人料金に小学生1名分の料金を含みます。(幼児無料)

