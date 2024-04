パリ人気カフェ「ペーパーボーイ」期間限定ストアが原宿に、新鮮食材サンドウィッチや店舗ロゴ入りTシャツ

パリの人気カフェ「ペーパーボーイ(paperboy)」の期間限定ストア「ペーパーボーイ トウキョウ(paperboy tokyo)」が東京・原宿に2024年5月24日(金)までオープンする。

パリの人気カフェ「ペーパーボーイ」の期間限定ストア

2014年にパリのマレ地区にてオープンした「ペーパーボーイ」は、オーガニック野菜をはじめとした新鮮な食材を使ったサンドウィッチを看板メニューとするカフェ。パリのファッション関係者やミュージシャンなど、様々なカルチャーで活躍する人々に愛されており、2019年にはビームス(BEAMS)ともコラボレーションしている。今回は、そんな「ペーパーボーイ」が期間限定ストアを原宿に初めてオープンする。

新鮮食材のサンドウィッチ

店頭では、フードメニューとショップ限定のグッズを展開。フードメニューの注目は、もちろんパリの本店で定番となっているサンドウィッチだ。ツナやパストラミのサンドウィッチをはじめ、卵、BLTなどのバリエーションを用意している。キッチンカーも出店しているので、テイクアウトして原宿を散策しながら食べ歩きを楽しむのもオススメだ。

クッキーやジンジャーレモネードも

そのほかにも、クッキーやジンジャーレモネード、ラテといったメニューを用意している。

オリジナルキャラクター&店舗ロゴのスーベニアアイテム

スーベニアアイテムには、「ペーパーボーイ」のアイコンとなっているオリジナルキャラクターや、店舗のロゴを取り入れたアイテムがラインナップする。展開されるのは、Tシャツやスウェットシャツ、キャップ、トートバッグ、マグカップなど。いずれも、ブラックやホワイトカラーを基調としたシンプルなデザインに仕上がっている。

【詳細】

ペーパーボーイ 期間限定ストア

開催期間:2024年4月27日(土)〜5月24日(金)

営業時間:11:30〜19:30

場所:JOINT AROUND the CORNER

住所:東京都渋谷区神宮前3-25-18 THE SHARE 104

メニュー例:

<フード・ドリンク>

・「ツナサンドウィッチ/パストラミサンドウィッチ」通常 1,728円/ハーフサイズ 918円

・「エッグサンドウィッチ」通常 1,404円/ハーフサイズ 756円

・「B.L.T.サンドウィッチ」通常 1,512円/ハーフサイズ 810円

・「ピーナッツバター&チョコレートクッキー」通常 486円

・「ミルクチョコレート、ビターチョコレート&ヘーゼルナッツクッキー」540円 ※週替わりメニュー

・「ジンジャーレモネード」648円

・「アイスラテ/ホットラテ」594円

<スーベニアアイテム>

・Tシャツ 6,600円

・スウェットシャツ 12,100円

・キャップ 6,600円

・バッグ 2,750円

・マグカップ 2,200円



※キッチンカーは11:30〜18:00営業(ラストオーダー 17:30)。



【問い合わせ先】

TEL:080-3403-2829

外部サイト