SEVENTEEN、ベストアルバム『17 IS RIGHT HERE』発売＆新曲「MAESTRO」MV公開

■「これまでのSEVENTEENを振り返りながら、これからのSEVENTEENのあらたな始まりを知らせるアルバムです」(SEVENTEEN・MINGYU)

SEVENTEENが4月29日にベストアルバム『17 IS RIGHT HERE』を発売。そして同日に新曲「MAESTRO」のMVも公開した。

SEVENTEENは4月29日、アルバム発売を前にソウル市内でSEVENTEENベストアルバム『17 IS RIGHT HERE』発売記念グローバル記者会見を行い、アルバムに対する想いや活動の9年間を振り返った。

今回のアルバムについて「ベストアルバムですし、デビューから今までのSEVENTEENの全てを盛り込みました。これまでのSEVENTEENを振り返りながら、これからのSEVENTEENのあらたな始まりを知らせるアルバムです」(MINGYU)と伝え、これから始まるアルバム活動について「ベストアルバムの活動だけに“ベスト”なSEVENTEENを見せたい」(HOSHI)と、意気込んだ。

アルバム『17 IS RIGHT HERE』は、SEVENTEENの過去-現在-未来を集大成したアルバムだ。ここにはタイトル曲「MAESTRO」をはじめHIPHOP TEAMの「LALALI」、PERFORMANCE TEAMの「Spell」、VOCAL TEAMの「Cheers to youth」の新曲4曲と、SEVENTEENの名前を輝かせた歴代タイトル曲28曲、「Adore U(Inst.)」(デジタル配信のみ)が盛り込まれる。SEVENTEENはこれを通じて、CARAT(ファンダム名)と共にした9年の足跡を記念し、自分たちだけの空間で永遠に共にするという約束を伝える。

タイトル曲「MAESTRO」は、強烈なピアノサウンドイントロが印象的なダンスR&Bジャンルだ。歌詞には「多様な私たちが集まって私たちの世界を指揮していき、流れを主導する最高になろう」というメッセージが溶け込んでいる。

4月29日18時に公開となった「MAESTRO」のMVについても以下のように話した。「全てのことをAIや新技術で作る世界を背景にしている。その中でSEVENTEENの指揮で真の創作が何かを表現しようとした。様々な存在とSEVENTEENがひとつになってみんなで僕たちの世界を導く様子を表現した。MVにいろんな象徴が秘められているので、いろんな解釈をしてほしい」(SEUNGKWAN)

SEVENTEENは4月27・28日、ソウルワールドカップ競技場で開催された『SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN』で新曲のステージをサプライズ公開し、爆発的な反応を得た。指揮棒を小道具として活用した演出とメンバー一人ひとりの個性が目立つ音楽、高まるビートに合わせて観客の心拍数を高めたパフォーマンスが「やはりSEVENTEEN」という感嘆を誘った。

メンバーたちは「MAESTROステージ直後『すごいSEVENTEENをもう一度見せよう』と心機一転した」とし「パフォーマンスが『歴代級』」と話した。DINOは「僕たちは何でもできないと思うか。やり遂げなければならない」と自信を示し、ファンを歓呼させた。

ライブでは、ユニット新曲ステージも披露。ヒップホップスウェグと余裕が目立った「LALALALI」、柔らかくて幻想的なパフォーマンスで熱気を盛り上げた「Spell」、初めて迎える青春を賛美するJ-ロックスタイルの「Cheers to youth」など多彩な新曲はすべてアルバム『17 IS RIGHT HERE』に向けた期待を高めるのに十分だった。

そして今回、ユニットのMVも制作される。WONWOOは「雰囲気の違う3曲のMVになった。完成度が高いので楽しみにしてほしい」と話した。

デビューの時から「自主製作グループ」として名声を築いたSEVENTEENは、新曲作業にも両腕をまくった。SEVENTEENのアルバムプロデューサーのWOOZIが新曲4曲の作詞・作曲にすべて参加。S.COUPS、WONWOO、THE 8、MINGYU、VERNON、DINOなどのメンバーもユニット曲の作詞に力を加えた。

SEVENTEENはベストアルバム発売とともに韓国と日本の超大型スタジアムで『SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN』を開き、全世界のCARATと疎通している。3月30・31日に仁川アジアドメインスタジアムで始まったツアーは、ソウルワールドカップ競技場を経て、5月18・19日に大阪ヤンマースタジアム長居、同月25・26日に神奈川日産スタジアムに続く。特に神奈川・日産スタジアムは1回当たり7万人以上の観客が入場できる日本最大規模の会場であるため、多くのアーティストから「夢の舞台」と呼ばれる。2023年のファンミーティングやツアーなど23回の公演をすべて完売させ、累積観客数1,000万人を超えたSEVENTEENは今回のツアーを通じて「超大型スタジアムアーティスト」として浮上する見通しだ。

SEVENTEENは欧州の大型音楽フェスティバルにも出撃する。彼らは6月、K-POPボーイグループ初の英国最大の音楽フェスティバルである『グラストンベリー』のメインステージに上がり、9月にはドイツの『ロラパルーザベルリン』にヘッドライナーとして参加する。

SEVENTEENは「私たちを大きなステージに立たせてくれた方々はまさにCARAT」とし「その期待に応えられるようにかっこいい姿で活動する」と覚悟を固めた。

リリース情報

ALBUM『17 IS RIGHT HERE』

2024.04.30 ON SALE

※日本お届け日/一般店舗店着日)

※韓国発売日:2024年4月29日

SEVENTEEN OFFICIAL SITE

https://www.seventeen-17.jp/