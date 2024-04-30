私服姿のロイド・フォージャーフィギュア！セガプライズ TVアニメ「SPY×FAMILY」 Luminasta
ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2024年4月第4週に全国のゲームセンターなどにて投入される、『TVアニメ「SPY×FAMILY」 Luminasta （ロイド・フォージャー）Season1第2クールED衣装Ver.』を紹介します！
セガプライズ TVアニメ「SPY×FAMILY」 Luminasta （ロイド・フォージャー）Season1第2クールED衣装Ver.
投入時期：2024年4月第4週より順次
サイズ：全長約4×22cm
種類：全1種（ロイド・フォージャー）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
TVアニメ『SPY×FAMILY』より、Season1第2クールエンディング衣装をモチーフにしたフィギュアが“Luminasta（ルミナスタ）”で登場！
「ロイド・フォージャー」の衣服の素材感が伝わるようなテクスチャ、彩色表現です。
ラフな私服姿もかっこいい「ロイド・フォージャー」の魅力たっぷりな仕上がりです☆
Season1第2クールのエンディングで着ていた衣装がよく似合う、「ロイド・フォージャー」のリアルなフィギュア！
セガプライズ『TVアニメ「SPY×FAMILY」 Luminasta （ロイド・フォージャー）Season1第2クールED衣装Ver.』は、2024年4月第4週に全国のゲームセンターなどにて順次投入予定です。
※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください
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