今回は2024年4月第4週に全国のゲームセンターなどにて投入される、『TVアニメ「SPY×FAMILY」 Luminasta (ロイド・フォージャー)Season1第2クールED衣装Ver.』を紹介します!

セガプライズ TVアニメ「SPY×FAMILY」 Luminasta (ロイド・フォージャー)Season1第2クールED衣装Ver.

投入時期:2024年4月第4週より順次

サイズ:全長約4×22cm

種類:全1種(ロイド・フォージャー)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

TVアニメ『SPY×FAMILY』より、Season1第2クールエンディング衣装をモチーフにしたフィギュアが“Luminasta(ルミナスタ)”で登場!

「ロイド・フォージャー」の衣服の素材感が伝わるようなテクスチャ、彩色表現です。

ラフな私服姿もかっこいい「ロイド・フォージャー」の魅力たっぷりな仕上がりです☆

Season1第2クールのエンディングで着ていた衣装がよく似合う、「ロイド・フォージャー」のリアルなフィギュア!

セガプライズ『TVアニメ「SPY×FAMILY」 Luminasta (ロイド・フォージャー)Season1第2クールED衣装Ver.』は、2024年4月第4週に全国のゲームセンターなどにて順次投入予定です。

