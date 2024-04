ZEROBASEONE、タイトル曲「Feel the POP」ポスターを公開…3つのコンテンツビデオにも注目

ZEROBASEONEがタイトル曲「Feel the POP」のポスターを公開した。ポスターの中には、3rdミニアルバム「You had me at HELLO」のタイトル曲の曲名である「Feel the POP」の文字が書かれている。砂漠にそびえるビルの森とその周りを取り囲むサボテン、そしてカラフルな星型のオブジェが調和し、ユニークで新鮮な雰囲気を与える。特に「POP」というキーワードに合わせ、イメージが3Dになっており、楽曲への関心を高めた。

3rdミニアルバム「You had me at HELLO」は5月13日に発売される。前作の2ndミニアルバム「MELTING POINT」の発売後、約6ヶ月ぶりのカムバックとなる。ニューアルバムには、眩しい太陽の下で美しい思い出を築いている彼らの姿が盛り込まれる。夏の熱さと情熱を自分たちならではの爽やかな魅力で描き、ファンに忘れられない瞬間をプレゼントするものと期待を集めている。ZEROBASEONEはこれまで発売した2枚のアルバムがいずれも“ダブルミリオンセラー”を記録し、K-POPの新しい歴史を築いた。カムバックを控えて先行公開したニューアルバムの収録曲「SWEAT」は、世界26ヶ国のiTunesトップソングチャートで1位を獲得すると共に、韓国と中国、日本の主要音楽ランキングにランクインし、好調なスタートを切った。今回は「SWEAT」と相乗効果を発揮する「ホームトレーニングビデオ」が、公式YouTubeチャンネルを通じて公開された。3つのユニットに分かれた9人のメンバーは各映像で3分間、有酸素、全身、腹筋などを集中的に管理できる動作を詳しく教える。見る楽しさはもちろん、熱い夏をZEROSE(ファンの名称)と共に情熱で盛り上げるという彼らの意志が盛り込まれた。これに自然に流れる「SWEAT」のメロディーは清涼感を加え、全てのストレスを忘れさせる。