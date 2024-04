MAN WITH A MISSIONが、北米ツアー<North America Tour 2024 “Kizuna no Kiseki” Powered by Crunchyroll>を6月〜7月に行うことが決定した。2023年に続き今年も開催される北米ツアーは、昨年リリースの『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』オープニングテーマである「絆ノ奇跡」がツアータイトルとなっている。さらに今回のツアーは世界のアニメ配信会社・Crunchyrollがサポートするという。

<North America Tour 2024 “Kizuna no Kiseki” Powered by Crunchyroll>

2024/06/25 (Tue) New York / Irving Plaza *2024/06/27 (Thu) Chicago / House of Blues *2024/06/29 (Sat) Morrison / Red Rocks Amphitheater **2024/06/30 (Sun) Denver / Cervantes Masterpiece Ballroom **2024/07/02 (Tue) Los Angeles / Belasco *2024/07/05 (Fri) Mexico / Pabellón Oeste ** 単独公演 "Powered by Crunchyroll"** W/ 311 and moreチケット販売▼Crunchyroll先行販売EDT(New York) ​4/30 10:00AM〜CDT(Chicago) ​4/30 9:00AM〜PDT(Los Angeles) 4/30 7:00AM〜CST(Mexico) 5/1 10:00AM〜▼一般発売EDT(New York) ​5/3 ​10:00AM〜CDT(Chicago) ​​5/3 10:00AM〜PDT(Los Angeles) 5/3 10:00AM〜CST(Mexico)5/3 11:00AM〜なお、Crunchyrollのサイトは日本からのアクセスはご利用は頂けません。詳細は下記、特設サイトにてhttps://www.mwamjapan.info/pages/knk

関連リンク

◆MAN WITH A MISSION オフィシャルサイト

◆MAN WITH A MISSION オフィシャルX◆MAN WITH A MISSION スタッフX◆MAN WITH A MISSION オフィシャルInstagram◆MAN WITH A MISSION オフィシャルFacebook◆MAN WITH A MISSION オフィシャルYouTubeチャンネル

北米ツアーは、6月25日ニューヨークのIrving Plazaを皮切りに、シカゴ、ロサンゼルス、メキシコ の4都市を巡り、6月29日〜6月30日に伝説の野外ナショナルパークRed Rocks Amphitheater、そしてコロラドが誇るライブ会場Cervantesにて待望の311とのUS公演も決定している。◆ ◆ ◆▼MAN WITH A MISSION Jean-Ken Johnnyコメント(和訳)ツアーをとても楽しみにしており、各地で皆さんに会えるのが待ちきれません。わたしたち(狼たち)を待っていてくれた皆さんが楽しんでくれることを願っています!311、Crunchyroll、そして皆さんに感謝です! また近いうちに会いましょう!◆ ◆ ◆