ギンビスの人気菓子「たべっ子動物」のポップアップストア「ギンビス たべっ子どうぶつ祭り -by VILLAGE VANGUARD-」が追加開催決定! お祭り延長戦を楽しんじゃおう。5月3日(金・祝)より埼玉県の「イオンレイクタウンkaze」にて「たべっ子どうぶつ」のPOP UP STORE「ギンビス たべっ子どうぶつ祭り -by VILLAGE VANGUARD-」が、大盛況につき追加開催されることが決定した。

「ギンビス たべっ子どうぶつ祭り -by VILLAGE VANGUARD-」ではお祭りを模した会場内に、やぐらや様々な屋台、新たなフォトスポットが登場!会場の中央にはこのイベントのシンボルである、たべっ子どうぶつの超巨大やぐら、フォトスポットに最適の提灯壁。スーパーボールすくいや輪投げなどの屋台で遊ぶたびにオリジナルクリアカードを1枚プレゼントされたりと、お祭り気分を存分に楽しんでいただける。さらに「たべっ子どうぶつ」のお菓子や、人気雑貨商品だけでなく、ここでしかゲットできない限定アイテムも多数ご用意。カラフルな「たべっ子どうぶつ」のイラストが楽しめるキャンバスアートや傘の柄などに付けられる目印チャーム、キュートなデザイン缶とステッカーが楽しめる缶入りステッカー、デザイン缶とメモがセットになった缶入りメモなどがラインナップされている。そして5月3日(金・祝)よりお祭り気分をさらに盛り上げる限定ノベルティをご用意! 税込3300円以上ご購入のお客様に限定ノベルティ「オリジナルサンバイザー」がランダムでプレゼントされる。サンバイザーの種類は、「たべっ子どうぶつ」でお馴染みのライオン、うさぎ、カバ、ゾウの4種類。どの子に出会えるかお楽しみに!また、たべっ子どうぶつの仲間たちもポップアップストアに遊びにやってくる♪対象期間中は1日4回、かばさん、らいおんくん、きりんさん。お祭りの雰囲気の中で一緒に写真を撮っちゃいましょう。(C)ギンビス