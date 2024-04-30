【腰ベルトファンダブル】4月30日 発売価格：7,980円

サンコーは、ウェアラブル扇風機「腰ベルトファンダブル」を4月30日に発売した。価格は7,980円。

本商品は、は衣類の中に風を送り涼しい気分を味わうことのできるベルト型のウェアラブル扇風機。ベルト型で腰に巻いて使用可能で、ベルトは最大100cmまで対応している。また、服の中でも服の上からでも装着可能で、厚さ4cmのため服の中に装着したとしても目立ちにくい。また、身体の前側でも後ろ側でも使える。

製品前面部の電源ボタンを押すと、内部の2つのファンが回転し、上部分2カ所から風が吹き出す。風の強さは4段階に調整可能で、USB充電で最大約4.5時間使える。

「腰ベルトファンダブル」詳細

仕様 サイズ 本体：幅210×奥行42.5×高さ53(mm)、本体ゴムベルト長さ：それぞれ約130mm（バックル含む）、付属ベルト長さ：最大約500mm（ベルト部分のみ） 重量 約270g（ベルト込み） 対応腰回りサイズ 60～100cm 電源 内蔵バッテリー 消費電力 約4.3W（充電時） バッテリー充電 USB 5V 1.0A以上推奨 バッテリー リチウムバッテリー3.7V 2500mAh 充電時間 約4時間 モード 風量4段階（04/03/02/01） 稼働時間 04：約2時間、03：約2時間半、02：約3時間半、01：約4時間半 ケーブル長 約600mm 材質 本体：ABS、ベルト：ポリエステル セット内容 本体・ベルト・USBケーブル・日本語取扱説明書 保証期間 購入日より12カ月間

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