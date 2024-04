劇場版『BanG Dream! It′s MyGO!!!!! 前編 : 春の陽だまり、迷い猫』キービジュアル公開

株式会社ブシロードは、TVアニメ『BanG Dream! It's MyGO!!!!!』の再編集劇場版である、劇場版『BanG Dream! It's MyGO!!!!!』の新情報が解禁され、劇場版『BanG Dream! It's MyGO!!!!! 前編:春の陽だまり、迷い猫』は2024年初秋、劇場版『BanG Dream! It's MyGO!!!!! 後編:うたう、僕らになれるうた & FILM LIVE』は2024年晩秋の公開を予定していることを発表した。あわせて前編のキービジュアルが公開された。

『BanG Dream!(バンドリ!)』はキャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE ASUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」の声優が実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。

人気のアニメ『BanG Dream! It's MyGO!!!!!』の再編集劇場版のさらなる情報を待ちたい。