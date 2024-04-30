Åì³¤ÃÏÊý¡¡2½µ´ÖÅ·µ¤¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¸åÈ¾¤ÏÀ²¤ì¤Æ¹Ô³ÚÆüÏÂ¤¬Â¿¤¤¡¡½ë¤µ¤ËÃí°Õ
Åì³¤ÃÏÊý¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¸åÈ¾¤ÏÀ²¤ì¤Æ¹Ô³ÚÆüÏÂ¤È¤Ê¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢½ë¤µ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£´¨ÃÈº¹¤Èµ¨Àá³°¤ì¤Î½ë¤µ¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÏ¢µÙ¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
5·î¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÆÞ¤ê¤ä±«
º£Æü30Æü¤ÎÅì³¤ÃÏÊý¤Ï±À¤¬Â¿¤¯¡¢»þ¡¹±«¤¬¹ß¤ë¤Ê¤É¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¶õÌÏÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äãµ¤°µ¤ËÈ¼¤¦±«±À¤ÏÅì³¤ÃÏÊý¤«¤é±ó¤¶¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å¤â¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤ÎÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢±«±À¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âç±«¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½ê¡¹¤Ç¼å¤¤±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ª½Ð³Ý¤±¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢ÀÞ¤ê¾ö¤ß¤Î»±¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
2Æü(ÌÚ)¤â¸áÁ°Ãæ¤Ï±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¹¤¯À²¤ì´Ö¤¬Ìá¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
3Æü(¶â):·ûË¡µÇ°Æü¤«¤é5Æü(Æü):¤³¤É¤â¤ÎÆü¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¹¤¯À²¤ì¤Æ¹Ô³ÚÆüÏÂ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½ë¤µ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
6Æü(·î)¤«¤é7Æü(²Ð)¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤¤ò¿Ê¤àÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¹¤¯±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÎÃ¤·¤¤¤Î¤Ï2Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¡¡´¨ÃÈº¹¤Èµ¨Àá³°¤ì¤Î½ë¤µ¤ËÃí°Õ
ÎÃ¤·¤¤¤Î¤Ï2Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¤Ç¡¢3Æü(¶â):·ûË¡µÇ°Æü¤«¤é¤Ï´À¤Ð¤àÍÛµ¤¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¸åÈ¾¤ÏÀ²¤ì¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤Í½Êó¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢µ¤²¹¤â¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª½Ð³Ý¤±¤ÎºÝ¤Ï¡¢¹Ô¤Àè¤ÎºÇ¿·¤ÎÅ·µ¤¤Èµ¤²¹¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢4Æü(ÅÚ):¤ß¤É¤ê¤ÎÆü¤«¤é5Æü(Æü):¤³¤É¤â¤ÎÆü¤Ï¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤êÃÈ¤«¤Ê¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÆüº¹¤·¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï½ë¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æü¤´¤È¤Îµ¤²¹º¹¡¢°ìÆü¤ÎÃæ¤Ç¤âµ¤²¹ÊÑ²½¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´¨ÃÈº¹¤Èµ¨Àá³°¤ì¤Î½ë¤µ¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÏ¢µÙ¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ë¤¯¤Ê¤ëÁ°¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¡¡Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ
Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ ½ë¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤Îº¢¤«¤é¡¢½ë¤µ¤ËÈ÷¤¨¤ÆÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤ä¤ä½ë¤¤´Ä¶¡×¤Ç¡Ö¤ä¤ä¤¤Ä¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë±¿Æ°¤ò¡¢ËèÆü30Ê¬ÄøÅÙ¹Ô¤¤¡¢ÂÎ¤ò½ë¤µ¤Ë´·¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ ¤Ç¤¤ë¤À¤±½ë¤µ¤òÈò¤±¤Æ¡¢¹¢¤¬³é¤¯Á°¤«¤é¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¡¢Æü»±¤äË¹»Ò¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ÆþÍá¤ÎÁ°¸å¤ä¡¢µ¯¾²¸å¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´À¤òÂçÎÌ¤Ë¤«¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿åÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±öÊ¬Êäµë¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ ½ë¤µ¤ò²æËý¤»¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¤òÅ¬ÅÙ¤Ë²¼¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¼Æâ¤Ë²¹ÅÙ·×¤òÃÖ¤¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¼¼²¹¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÄ´Àá¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ´¹µ¤¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Áë¤È¥É¥¢¤Ê¤É2¤«½ê¤ò³«Êü¤·¤¿¤ê¡¢ÀðÉ÷µ¡¤ä´¹µ¤Àð¤òÊ»ÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£´¹µ¤¸å¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î²¹ÅÙ¤Ï¡¢¤³¤Þ¤á¤ËºÆÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂÎÄ´¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼«Âð¤ÇÀÅÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬µ¤¤òÇÛ¤ë¤Ê¤É¡¢½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2½µ´ÖÅ·µ¤¸åÈ¾:8Æü(¿å)¡Á13Æü(·î)
8Æü(¿å)¤Ï¡¢¸á¸å¤òÃæ¿´¤ËÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤Î±«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½ê¡¹¤Ç¤Ë¤ï¤«±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£9Æü(ÌÚ)°Ê¹ß¤â»±¥Þ¡¼¥¯¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À²¤ì´Ö¤¬½Ð¤¿¤ê±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈÀ²¤ì¤ëÆü¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶ËÃ¼¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ëÆü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢11Æü(ÅÚ)°Ê¹ß¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬25¡î°Ê¾å¤Î²ÆÆü¤¬Â³¤¯½ê¤¬Â¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£