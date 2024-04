ジョン・ボン・ジョヴィは、現時点では、ホログラムやアバターによる公演開催に異議はないそうだ。これまでにロニー・ジェイムス・ディオとABBAらが行い、今後、キッスが計画しているが、『Ultimate Classic Rock』のインタビューで、ボン・ジョヴィが検討する可能性はあるかと問われたジョンは、こう答えている。「僕はいまのところ、そういうものに反対していない。それに十分な技術があるのかどうかは、知らないけどね。人々が観たいと思い、彼らを楽しませるために、僕らのヴァーチャル・イメージが公演を開くっていうアイディアは、構わない。それが罪だとは思わないし、興ざめとも感じない」

