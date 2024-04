ゴディバが手掛けるチョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバーとして、2024年5月17日(金)より「ショコリキサー フローズンチョコミント」が登場!

ディズニー映画『アナと雪の女王』のデザインシールスリーブがついた、清涼感のあるチョコミント味のショコリキサーです☆

ゴディバ ディズニー映画『アナと雪の女王』ショコリキサー フローズンチョコミント

価格:レギュラーサイズ 210ml:870円(税込)、ラージサイズ 350ml:980円(税込)

発売日:2024年5月17日(金)〜8月29日(木) ※数量・期間限定/無くなり次第終了

販売店舗:全国のショコリキサー取扱店

※ ゴディバカフェ全店およびイクスピアリ店では『アナと雪の女王』デザインシールスリーブの提供はありません

ゴディバが販売する人気のチョコレートドリンク「ショコリキサー」

そんな「ショコリキサー」の新フレーバーとして、「ショコリキサー フローズンチョコミント」が登場!

ホワイトチョコレートとミントが織りなす、爽やかな味わいのフローズンドリンクです。

ホイップクリームの上には雪をイメージしたホワイトチョコレートと清涼感のあるミントチップをトッピング!

ブルーの色合いで見た目も涼しい、チョコミント味のショコリキサーに仕上げられています。

また「ショコリキサー フローズンチョコミント」は、ディズニー映画『アナと雪の女王』デザインシールスリーブをつけて提供。

スリーブがシールになっているので、「エルサ」や氷のお城をシールとして好きなところに貼ることができます。

ディズニー映画『アナと雪の女王』のデザインシールスリーブで、見た目からも涼しさを感じられる一杯です☆

ディズニー映画『アナと雪の女王』のデザインシールスリーブが付いた、チョコミント味のショコリキサー。

ゴディバの「ショコリキサー フローズンチョコミント」は、2024年5月17日(金)より数量・期間限定で発売です☆

© Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ディズニー映画『アナと雪の女王』のシールスリーブつき!ゴディバ「ショコリキサー フローズンチョコミント」 appeared first on Dtimes.