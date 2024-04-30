日本バスケットボール協会は30日、7月26日に開幕するパリ五輪の代表候補23人を発表した。司令塔のポイントガードには最年長の吉田亜沙美（36、アイシン）や町田瑠唯（31、富士通）を含め7人が選出された。初選出は都野七海（19、トヨタ紡織）と虛野夏海（18、東京医療保健大）の2人。

本大会には12人がエントリーされる。

前回銀メダルの女子日本代表は、パリ五輪で7連覇中の女王・アメリカ、ベルギー、ドイツと同組。初戦となる7月29日にいきなり前回金メダルのアメリカと対戦が決定している。

※写真は東京五輪の町田選手

【女子日本代表候補選手】

吉田亜沙美（PG/165cm/アイシン）

郄田真希（C/185cm/デンソー）

町田瑠唯（PG/162cm/富士通）

宮澤夕貴（PF/183cm/富士通）

本橋菜子（PG/164cm/東京羽田）

林咲希（SF/173cm/富士通）

馬瓜エブリン（PF/180cm/デンソー）

宮崎早織（PG/167cm/ENEOS）

川井麻衣（SG/171cm/トヨタ自動車）

内尾聡菜（SF/177cm/富士通）

赤穂ひまわり（PF/184cm/デンソー）

馬瓜ステファニー（PF/182cm/MOVISTAR ESTUDIANTES）

オコエ桃仁花（PF/182cm/UC Capitals）

木村亜美（PG/165cm/デンソー）

山本麻衣（PG/163cm/トヨタ自動車）

梅木千夏（SG/168cm/トヨタ自動車）

東藤なな子（SF/175cm/トヨタ紡織）

野口さくら（PF/182cm/アイシン）

平下愛佳（SG/177cm/トヨタ自動車）

林真帆（SF/174cm/富士通）

朝比奈あずさ（C/185cm/筑波大学3年）

都野七海（PG/158cm/トヨタ紡織）

虛野夏海（SG/172cm/東京医療保健大学1年）

【女子日本代表 パリ五輪日程】

7月29日 vsアメリカ（1位）

8月1日 vsドイツ（19位）

8月4日 vsベルギー（6位）

決勝トーナメントに進出すれば

8月7日 準々決勝

8月9日 準決勝

8月11日 決勝、3位決定戦