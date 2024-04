新年度・新学期がスタートして約1カ月が経ちましたね。4月から新しい環境での生活が始まった方は、少しずつ慣れてきた頃でしょうか。学校やお仕事から帰ってきたおうちにかわいいアイテムがあれば、明日からも頑張れるはず…。そこで今回は、置いているだけでハッピーな気持ちになれそうなかわいいインテリア小物が揃うブランド「 PontreStudio(ポンレ ストゥディオ) 」をご紹介します!プレイフルなデザインのインテリア小物が揃う「PontreStudio」

「PontreStudio」は、グラフィックデザイナーのmikaさん(@pontre.mika)がオーナーを務める、アートインテリアブランド。「ライフスタイルにアクセントを+」をコンセプトに、“色のある世界”を大切にしていて、お部屋を彩ることはもちろん、手に取った人の気持ちも明るく照らすようなアイテムづくりを意識しているそうです。カラフルな色使いやポップな柄などのプレイフルなアイテムたちは、なんとすべてmikaさんがひとつひとつ丁寧に手作業で制作しているんですよ。想いがこもった商品となれば、ますます手に取りたくなりますよね。小物置きにぴったり!ユニークなカタチのミニラグここからは、「PontreStudio」で注目のアイテムたちをご紹介!mini ohana rug不動の人気だという「mini ohana rug」(税込2800円)は、手のひらサイズのマルチに使えるミニラグです。アクセサリー類やメガネ、ヘアクリップなど、ちょっとした小物を置いておくのに最適な大きさで、とっても使いやすい!ふわふわなラグ素材だから、アクセサリーに傷がつきにくいのも嬉しいポイントです。ころんとしたお花のカタチと、鮮やかな配色の組み合わせがかわいい…。お部屋の雰囲気や自分好みに合わせて、豊富なカラーラインナップから選ぶことができます。いくつか並べて置くのも素敵ですよ。お花の立体感を表現するため、中心部分にバリカンで掘り込みを入れているというこだわり具合にも注目してくださいね。wavy cheker mini rug色で遊びを効かした「wavy cheker mini rug」(税込3500円)は、細長いカタチが特徴。横約8.5cm×縦約20cmなので、ネックレスや時計、ハンドクリームなどを置くのにぴったりなんです。リングやメガネなどを2つ並べて置くのにも最適ですよ。バイカラーのデザインで、色の組み合わせによって雰囲気が全く違うのも面白いポイント。自分らしいデザインを探す時間も楽しいかもしれません。mocomoco duck mini rug見た瞬間、きゅんとしちゃう「mocomoco duck mini rug」(税込3500円)も押さえておきましょ。もこもこのアヒル型のミニラグは、つぶらな瞳のお顔がかわいい…。ひとつひとつ手作りなので、ちょっとずつお顔が違うのもお楽しみポイントです。ネックレスを置いてみたり、壁にアートとして飾ったりと、使い方はさまざま。お部屋にあるだけで気分が上がること間違いなしです!チェアパッドサイズのラグなら、お部屋の雰囲気がもっとポップに椅子の上に置けるチェアパッドサイズのラグも、豊富にラインナップしていますよ。FlowerDesign Rugお花のカタチがかわいい「FlowerDesign Rug」(税込6500円)を置けば、一気にお部屋が華やかな雰囲気に。しっかり厚みがあるから、長時間座っていてもお尻が痛くならなそうですね。先ほどご紹介した「mini ohana rug」とセットで使えば、かわいさ増し増しです!rollroll modern circle rug「rollroll modern circle rug」(税込7500円)は、抽象的な北欧風のユニークなデザインが特徴。丸やくるんとした線、うねうね模様が施されたビジュアルは、なんだか眺めているだけで元気が出そうですね。座った時のもっちり感が最高で、手放せなくなっちゃうかも…!椅子の上だけでなく、小物置きにしたり、壁に飾ってウォールアートにしたりと万能に使えますよ。ぜひ、大きめのラグも一緒にお部屋にお迎えしてみては?耐熱性を兼ね備えたエコストーンならお香やパロサントも置けるよ環境や人体に優しいというジェスモナイトを使用した“ECO STONE”シリーズも、小物置きにうってつけ。さらに耐熱性を兼ね備えているから、パロサントやお香も置けて使い勝手がとっても良いんです。color bubble tray「color bubble tray」(税込3300円)は、モコモコとしたフレームが泡みたい!パステルカラーの淡い色合いだから、どんなお部屋にもマッチしそうですね。角丸フォルムがかわいい「2tone pool tray」(税込3900円)は、配色で雰囲気も変わるため、色違いで揃えたくなっちゃう。flower coaster「flower coaster」(税込1900円)は、くねっとしたフォルムが食卓を彩るコースターです。マグカップやグラスを置くだけで、サマになりそうなポップなデザイン。テーブルが一気に鮮やかになって、食事の時間が楽しくなりそうです!「ART POSTER」ならお部屋があっという間に様変わりオリジナルデザインの「ART POSTER」(A4サイズ:各 税込1800円)は、テキストだけのものやイラスト・写真が配置されているものもあって種類が豊富。どれもおしゃれだから、悩んでしまうかもしれません。A4サイズで存在感がありつつ、大きすぎないのも嬉しいポイント。1枚貼るだけでお部屋が一気に垢抜けて見えるから、お気に入りをじっくり探してお迎えしてみてくださいね。「PontreStudio」の新作も買える、isutaのPOP UPを開催!ご紹介した「PontreStudio」のアイテムはいかがでしたか?どれも比較的お手ごろ価格で、手に取りやすいのも嬉しいですよね。そんな「PontreStudio」の商品など、おうちで使うセンスフルなアイテムが大集合するWebサイト「isuta」主催のポップアップストア「isuta POP UP STORE -ごきげんチャージ at home-」が、5月10日(金)〜12日(日)の3日間限定で、東京・下北沢の「(tefu) lounge」にオープンします!「PontreStudio」からは、ご紹介したアイテムを実際に手に取れるほか、今回のポップアップストアで初お披露目となる「ECO STONE」シリーズの新デザイン2種も販売いたします。「square bubble tray」(税込2900円)は、ポコポコと泡のようなフォルムと鮮やかな色合いが特徴。まさにビタミンのように元気を与えてくれそうですよね。「Wavy Incense holder」(税込2400円)は、お香立て。ウェーブ型のお香立てってなんだか新しくないですか?鮮やかな色合いに元気をもらえそうです。会場でぜひチェックしてみてくださいね。当日は、「PontreStudio」の商品を税込5000円以上お買い上げいただいた方に、先着順で非売品のステッカーを1枚プレゼントいたします!普段は購入できないスペシャルなデザインだから、これは絶対に欲しいかも…。そのほかに出店するブランドの詳細やお楽しみポイントは、isutaの下記ページにてチェックしてくださいね。詳細は下記ページよりご確認ください。https://isuta.jp/622033isuta POP UP STORE -ごきげんチャージ at home-開催期間:2024年5月10日(金)14:00〜19:30、5月11日(土)11:00〜19:30、5月12日(日)11:00〜19:00参加ブランド:HAKURO、HITO’IKI、PontreStudio、szk illustration会場:(tefu) lounge住所:東京都世田谷区北沢2-21-22 (tefu) lounge 2階(小田急線「下北沢駅」直結)入場料:無料※当日は予約不要でどなたでもご自由にご来場いただけます。お支払い方法:各種クレジットカード、iD、交通系IC、QUICKPay、PayPay決済。 ※現金不可PontreStudio公式オンラインストアhttps://pontrestudio.base.shop/