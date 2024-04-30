£²¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ£²£°£°¥¥íÄ¶¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤¨¤ó¤¸¤§¤ë¡×¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¡ª¡¡
¡¡£²¿Í¹ç¤ï¤»¤ÆÂÎ½Å£²£°£°¥¥íÄ¶¤¨¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤¨¤ó¤¸¤§¤ë¡×¡ÊÂç¶¶¥ß¥Á»Ò¡¢Â¿ÅÄ¤¨¤ê¡áÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼£¶¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£À¤¤Î¡È¤ª¥Ç¥Ö¡É¤¿¤Á¤¬ÌÀ¤ë¤¯²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿£²¿Í¤¬¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊç½¸¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½³Ú¶Ê¤ä¿¶¤êÉÕ¤±¡¢£Í£ÖÀ©ºî¡¢¥é¥¤¥Ö±é½Ð¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡Âç¶¶¡È¤ª¥Ç¥Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿Êý¤¬°ìÈÖÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½½÷À¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤È¤«
¡¡Â¿ÅÄ¡¡ºÇ½éÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢½÷À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤ó¤À¡ª¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÂÎ·Á¤ä¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤¬¡¢¤ª¥Ç¥Ö¤òÉð´ï¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤¨¤ó¤¸¤§¤ë¡×¤«¤éÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡£
¡¡¡½¡½¡Ö¤ª¥Ç¥Ö¡×¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë
¡¡Âç¶¶¡¡¿Í¤ÎÂÎ·Á¤ËÂ¾¿Í¤¬¤¢¤¢¤À¤³¤¦¤À¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ·Á¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤âÇº¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¿ÅÄ¡¡·ë¶É¡¢¿Í¤ÎËÜ¼Á¤Ï¿Í´ÖÀ¡¢Ãæ¿È¤À¤È»×¤¦¡£¤Þ¤À¸«¤¿ÌÜ¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤À¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤ª¥Ç¥Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ·Á¤ò¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¤É¤ó¤ÊÂÎ·Á¤Ç¤âÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¡£
¡¡¡½¡½ÂÎ·Á¤ËÇº¤ó¤À²áµî¤â
¡¡Â¿ÅÄ¡¡ÀÎ¤Ï¤«¤é¤«¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡ÖÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥À¥á¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ½ý¤Ä¤¤¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡ÖÊÌ¤Ë¤ª¥Ç¥Ö¤Ç¤âÎÉ¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÀ¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¡È¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡Âç¶¶¡¡¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯°ã¤¦¤Ê¡¢¤È¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Ç¥Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤â¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¤¤ÎÃæ¡¢¤ª¥Ç¥Ö¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ½ý¤Ä¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¡Ö¤ª¥Ç¥Ö¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤¨¤ó¤¸¤§¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡£
¡¡¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤ËÁé¤»¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤¦¡©
¡¡£²¿Í¡¡Á´Á³»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ê¾Ð¤¤¡Ë
¡¡Âç¶¶¡¡ºÇ¶á¤Þ¤Ç£±£²£³¥¥í¤¢¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤ò£¹£´¥¥í¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤é¡¢¼þ¤ê¤«¤é¥«¥ï¥¤¥¤¤Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÇÁé¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï£±£²£³¥¥í¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¤¢¤Î»þ¤Ç°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢º£¤âº£¤Ç°ìÈÖ¡£¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤â°ìÈÖ¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊç½¸¤¹¤ë
¡¡Â¿ÅÄ¡¡¼«Ê¬¼«¿È¡¢¤ª¥Ç¥Ö¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Ë´Å¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ë¤È¤³¤í¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£±þÊç¾ò·ï¤Ï£Â£Í£É¤¬£²£µ°Ê¾å¤ÎÊý¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤¨¤ó¤¸¤§¤ë¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡¡ù¤ª¤ª¤Ï¤·¡¦¤ß¤Á¤³¡¡¿ÈÄ¹£±£¶£·¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£¹£´¥¥í¡££²£°£±£³Ç¯¤«¤é¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê½÷»Ò¸þ¤±»¨»ï¡Ö£ì£á¡¡£æ£á£ò£æ£á¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¦¤¨¤ê¡¡¿ÈÄ¹£±£¶£¹¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£±£°£¹¥¥í¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó·Ï¤Î»Å»ö¤Ê¤ÉÂ¾ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡£