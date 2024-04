アップルを率いるティム・クックCEOが5月7日のイベントに向けてSNSに投稿し、「iPad」の新モデルの登場を示唆しています。

↑アップルのイベントは5月7日に入れておきます(画像提供/Tim Cook/X)

同社は先日、日本時間5月7日午後11時にイベント「Let Loose(邦題は「何でもあり」)」を開催すると発表しました。イベントのイラストには「Apple Pencil」が描かれており、「次期iPad Pro」や「次期iPad Air」の登場が確実視されています。

Pencil us in for May 7! #AppleEvent pic.twitter.com/1tvyB7h450 — Tim Cook (@tim_cook) April 23, 2024

クックCEOは具体的な製品名に言及しなかったものの、Xで「Pencil us in for May 7!(私たちのイベントを5月7日に入れておいて!)」と投稿。やはり同日に次期iPad ProやiPad Air、そして次期Apple Pencilや次期Magic Keyboardが発表される可能性が高そうです。

次期Apple Pencilに関しては、「探す」機能や「握る(スクイーズ)」ジェスチャー、振動による触覚フィードバックへの対応が噂されています。一方、次期Magic Keyboardはアルミニウム製の筐体や大型トラックパッドを搭載するなど、より「MacBook」に近いデザインとなる模様。

ついにiPad ProやiPad、Apple Pencilに大幅なアップデートが近づいているようです。

Source: Tim Cook / X