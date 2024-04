母の日に行きたい、コース5,500円以内のホテルランチ

母の日は、日々の感謝の気持ちを伝えられる良い機会ですね。今年はランチに誘って、一緒に楽しい時間を過ごしてみては?

今年の母の日は5月12日。日頃お世話になっている母親を、いつもとは違う雰囲気のホテルに誘うのもいいですね。ホテルグルメに詳しい東龍さんに、リーズナブルに楽しめるランチコースを教えていただきました。

教えてくれる人

東龍

1976年台湾生まれ。テレビ東京「TVチャンピオン」で2002年と2007年に優勝。ファインダイニングやホテルグルメを中心に、料理とスイーツ、お酒をこよなく愛する。炎上事件から美食やトレンド、食のあり方や飲食店の課題まで、独自の切り口で分かりやすい記事を執筆。審査員や講演、プロデュースやコンサルタントも多数。

1.「ジャヌ東京」ジャヌ メルカート

ランチセット メニュー 4,800円

リガトーニ ⽜⾁と豚⾁のボロネーゼ 出典:myon8さん

東龍さん

話題のスポットでスターターとパスタのセットランチが楽しめます。

※サービス料別

2.「ウェスティンホテル東京」鉄板焼 恵比寿

平日限定ランチセット 恵比寿ハンバーグ 5,500円

恵比寿ハンバーグ 出典:K.ハミルトンさん

<店舗情報>◆ジャヌ メルカート住所 : 東京都港区麻布台1-2-2 ジャヌ東京TEL : 050-1809-5550

東龍さん

高級な鉄板焼の名店で破格のランチコースです。

3.「ヒルトン東京」中国料理「王朝」

週替わりランチ 4,400円

週替わりランチ 写真:お店から

<店舗情報>◆鉄板焼 恵比寿住所 : 東京都目黒区三田1-4-1 ウェスティンホテル東京 22FTEL : 050-5592-7426

東龍さん

ホテル中国料理の老舗で、メインディッシュを選べるコース。

4.「ザ・プリンス パークタワー東京」寿司 濱芝

にぎり寿司(濱芝) 4,000円

写真:お店から

<店舗情報>◆中国料理 「王朝」 ヒルトン東京住所 : 東京都新宿区西新宿6-6-2 ヒルトン東京 2FTEL : 050-5570-6675

東龍さん

にぎり10貫と巻物でボリュームもたっぷりです。

※サービス料別

5.「マンダリン オリエンタル 東京」ケシキ

3品のランチコース 5,280円

デザートのティラミス 写真:お店から

<店舗情報>◆寿司 濱芝住所 : 東京都港区芝公園4-8-1 ザ・プリンス パークタワー東京 B1FTEL : 03-5400-1151

東龍さん

パスタかリゾットを選べるイタリアンコース。38階から絶景が望めます。

※サービス料別

6.「メズム東京」シェフズ・シアター

ショートプログラム 4,500円

デザート 写真:お店から

<店舗情報>◆イタリアンダイニング ケシキ住所 : 東京都中央区日本橋室町2-1-1 マンダリン オリエンタル 東京 38FTEL : 03-3270-8188

東龍さん

フランスの銘醸地をテーマにしたこだわりのフレンチです。

7.「グランド ハイアット 東京」オーク ドア

THE OAK DOOR SET 4,730円

オーク ドア バーガー 写真:お店から

<店舗情報>◆レストラン Chef's Theatre住所 : 東京都港区海岸1-10-30 メズム東京 オートグラフ コレクション 16FTEL : 03-5777-1112

東龍さん

ステーキレストランのコース。テラスも併設されていて開放的です。

※サービス料別

8.「パレスホテル東京」グランド キッチン

グランド キッチン ランチ 5,500円

前菜 出典:naorio0719さん

<店舗情報>◆オーク ドア住所 : 東京都港区六本木6-10-3 六本木ヒルズ グランド ハイアット 東京 6FTEL : 050-5597-4943

東龍さん

前菜とメインディッシュがプリフィックス。お濠(ほり)を望めて広々としています。

※サービス料別

9.「The Okura Tokyo」オーキッド

オーキッドランチ 5,000円

ハンバーグステーキ 出典:もぐもぐOLさん

<店舗情報>◆グランド キッチン住所 : 東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスホテル東京 1FTEL : 050-5890-1644

東龍さん

洋食に定評のあるオークラで、魚か肉かをセレクトできるコース。

10.「ホテルインディゴ東京渋谷」Gallery 11

LUNCH SET MENU 3,300円

選べるバーガー 写真:お店から

<店舗情報>◆オールデイダイニングオーキッド住所 : 東京都港区虎ノ門2-10-4 The Okura Tokyo プレステージタワー 5FTEL : 050-5872-6257

東龍さん

アペタイザーとメインを選べて、コーヒー&紅茶も付きます。990円追加でデザートも。

※サービス料別

<店舗情報>◆Gallery 11住所 : 東京都渋谷区道玄坂2-25-12 ホテルインディゴ東京渋谷 11FTEL : 050-5592-8639

※価格は税込。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名等を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:高橋綾子、食べログマガジン編集部

The post 母の日に行きたい、コース5,500円以内のホテルランチ first appeared on 食べログマガジン.