30日、MAMAMOOのフィインがソロコンサート「2024 Whee In 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD [BEYOND] IN Tokyo」のため、金浦(キンポ)国際空港を通じて日本へ出国した。この日彼女は、チェックシャツにカーゴパンツを合わせてリラックスしたファッションで登場した。