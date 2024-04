【「レゴ マーベル スーパー・ヒーローズ2 ザ・ゲーム」Switchパッケージ版】発売日:2018年2月1日標準価格:6,270円セール価格:5,386円

Amazonは、ワーナー・ブラザース・ホームエンターテイメントから発売中のNintendo Switch版アクションアドベンチャー「レゴ マーベル スーパー・ヒーローズ2 ザ・ゲーム」のパッケージ版を特別価格で販売している。セール価格は、標準価格から14%オフの5,386円。

本作は、2015年に発売された「LEGO マーベル スーパー・ヒーローズ ザ・ゲーム」の続編。レゴ ゲーム史上指折りの広さを誇るオープンワールド「クロノポリス」で展開されるストーリーは、今作のためにマーベルと一緒に作られた、まったく新しいオリジナルストーリーとなっている。

本作では、たくさんのアイコニックなスーパーヒーローやスーパーヴィランたちと一緒に、マーベルの数々のロケーションで展開されるバトルを体感可能となっている。今作より追加された新たなモードとして、憧れのマーベルキャラクターを使って、4人まで対戦可能なバトルモードが登場。お気に入りのスーパーヒーローやスーパーヴィランたちの能力を使って、友達や家族とバトルが楽しめる。

