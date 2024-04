SF9 ロウン、誕生日の8月7日（水）に日本でファンミーティング開催！豪華抽選特典の実施も決定

「Tiffany & Co.」や「BOTTEGA VENETA」など、各種有名ブランドのファッションイベントに引っ張りだこ、さらに発表するイベントが軒並みSOLD OUTになるなど、勢いが止まらないSF9のロウンが、28歳を迎える自身の誕生日(8月7日)に東京ガーデンシアターにて「ROWOON Special Fanmeeting 2024 “Crazy Birthday Party”」を開催することを発表した。

本イベントは、28歳を迎える大切な誕生日をファンと一緒に過ごしたいというロウンの熱い思いから実現した。彼自身がよく口にする「Crazy」という言葉がイベントタイトルにも入っているが、「ありえない!」「すごい!」「やばい!」の意味を持つように、まさしく「ありえないぐらいすごく特別な誕生日パーティー」となる予定だ。彼は2016年に俳優デビューを果たすと、2019年に初めて主演を務めたドラマ「偶然見つけたハル」で漫画から出てきたようなピュアな高校生を熱演し話題に。その後、2021年に公開されたロマンス時代劇「恋慕」は、Netflixで配信されると日本ランキングで連日上位にランクイン、さらには国際エミー賞を受賞。そんな「恋慕」で主人公の初恋の相手を演じ、「KBS演技大賞」で新人賞、人気賞、ベストカップル賞の3冠に輝くなど高い評価を受けた。そして、Netflixで話題となった主演作「この恋は不可抗力」は、韓国ドラマの中で最もHOTな作品として、Netflixでも常にTOP10に入るなど注目を集めた。その中で、クールでツンデレな弁護士役を演じ、その魅力に落ちる人が続出。2023年10月「ドラマ出演者話題性ランキング」でも1位を獲得し、人気っぷりを見せつけた。また、昨年12月に最終回を迎えた主演作「婚礼大捷(韓・KBS放送)」では、コミカルな演技から真面目なロマンス演技まで、主人公の変化していく感情を多彩に表現し話題に。その演技が認められ、「2023 KBS演技大賞」ミニシリーズ部門男性最優秀賞を受賞したのも記憶に新しい。東京ガーデンシアターにて開催される本ファンミーティングは、5月8日(水)より順次チケット先行受付がスタート。そして、ROWOON Japan Official Fanclub先行およびFNCオフィシャル先行にてチケットを購入した方の中から、終演後の「ハイタッチ会」に抽選で合計1,000名を招待する、豪華抽選特典の実施も決定した。歌・トーク・ゲームと盛りだくさんの本ファンミーティング。ロウンにとっても、ファンと一緒に過ごす特別なバースデーファンミーティングになる予定だ。

■イベント情報

「ROWOON Special Fanmeeting 2024 “Crazy Birthday Party”」

【日時・会場】

2024年8月7日(水):東京ガーデンシアター(有明)

昼公演 13:00開場 14:00開演 / 夜公演 18:00開場 19:00開演



【券種・料金】

・ファンクラブ先行:全席指定/オリジナルペンライト付 13,200円(税込)

・FNCオフィシャル先行:全席指定/オリジナルペンライト付 14,300円(税込)

・一般:全席指定/オリジナルペンライト付 15,400円(税込)

※未就学児童入場不可、小学生以上有料

※チケット料金の他、手数料が別途かかります



◯ROWOON Japan Official Fanclub先行受付期間

申込受付期間:2024年5月8日(水)18:00〜5月19日(日)23:59まで

抽選結果発表開始日時:2024年5月23日(木)18:00頃から順次

入金期間:2024年5月23日(木)18:00〜5月29日(水)23:59まで



◯ROWOON Japan Official Fanclub先行申込対象者

ファンクラブ先行の申込受付期間内に新規ご入会完了(=ご入金完了)いただき会員番号が発行された方、また、お申込み時に会員有効期限内の方がお申込み対象となります。

※お申込み方法等詳細は、受付開始時にROWOON Japan Official Websiteにてご案内させていただきます。ご入会後、ご自身でお申し込み方法詳細をご確認いただきお申し込みください。



◯FNCオフィシャル先行受付期間(ファンクラブ未入会の方もお申込みいただけます)

申込受付期間:2024年5月13日(月)18:00〜5月19日(日)23:59まで

抽選結果発表開始日時:2024年5月23日(木)18:00頃から順次

入金期間:2024年5月23日(木)18:00〜5月29日(水)23:59まで

※FNCオフィシャル先行は、ファンクラブの入会有無にかかわらず、どなたでもお申込みいただけます。受付開始時にROWOON Japan Official Websiteにてご案内するURLよりお申込みください。



【ファンクラブ先行&FNCオフィシャル先行購入者抽選特典】

ROWOON Japan Official Fanclub先行またはFNCオフィシャル先行にてチケットをご購入いただいた方のなかから抽選で合計1,000名様(各公演500名様)を終演後ロウンに会える「ハイタッチ会」にご招待!



・ROWOON Japan Official Fanclub先行購入者:合計900名様(各公演450名様)

・FNCオフィシャル先行購入者:合計100名様(各公演50名様)

※ご当選された場合、対象先行にてご購入いただいたチケットの枚数分、「ハイタッチ会」にご参加いただけます。

※当選者の方には、チケット購入の際にご記入いただいたメールアドレスにご当選案内をいたします。

※詳細に関しましては、ご当選者のみにお知らせいたします。



【チケット申し込みに関する注意事項】

※お申し込みは先着順ではなく、申込期間終了後に抽選となります。

※入場時等、身分証やデジタル会員証を確認させていただく場合がございます。

※今回の公演は全てスマートフォン対応の電子チケットでの発券になります。

※電子チケットのお引取り方法・対応端末につきましては、チケットぴあ公式サイトをご確認ください。

※先行予約のお申込みに関するお問い合わせは、お申込み画面よりチケットぴあまでお願いいたします。ROWOON Japan Official Fanclub等、他窓口にお問い合わせいただいてもご対応いたしかねます。

※いかなる場合でも先行受付期間終了後のお問い合わせにはご対応いたしかねます。

※その他詳細は、各先行受付開始時にROWOON Japan Official Websiteにてご案内させていただきます。



