¡ãBOAC¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥Ç¥¹»¦¿Í»ö·ï¡ä·Ù»¡¤Ï¼«»¦¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ö2Æü´Ö¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¿Í¤ÎÃËÀ¤ÈÀÅªÀÜ¿¨¤¬¡×°äÂÎ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡ÈÂç¤¤Ê¸í¤ê¡É
¡¡¾¾ËÜÀ¶Ä¥¡Ø¹õ¤¤Ê¡²»¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢»°²¯±ß»ö·ï¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡Ö¾¼ÏÂ¤Î2ÂçÌ¤²ò·è»ö·ï¡×¤È¤µ¤ì¤¿¡¢BOAC¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥Ç¥¹»¦¿Í»ö·ï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
¡¡ºî²È¡¦Âç¶¶µÁµ±»á¤Ï2023Ç¯¤Ë¾å°´¤·¤¿Ãø½ñ¡Ø¾Ã¤¨¤¿¿ÀÉã¡¢¤½¤Î¸å¡§ºÆ¤Ó¡¢BOAC¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥Ç¥¹»¦¿Í»ö·ï¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¡Ù¡Ê¶¦±É½ñË¼¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢Åö»þ¡¢»ö·ï¤Î½ÅÍ×»²¹Í¿Í¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼èÄ´¤Ù¤ÎºÇÃæ¤ËÆÍÁ³µ¢¹ñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥®¡¼¿Í¿ÀÉã¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤ÏËÜ½ñ¤è¤ê¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¡£¤³¤Î»ö·ï¤¬À¤´Ö¤«¤é¹¥´ñ¤ÎÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡½¡½¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¢¡¢¡¢¡
¡¡1959Ç¯3·î10Æü¸áÁ°7»þ40Ê¬¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶èÂçµÜÄ®¤ÎÁ±Ê¡»ûÀîµÜ²¼¶¶²¼Î®50¥á¡¼¥È¥ë¤Ç½÷À¤Î¿å»àÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¹â°æ¸Í·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤ÏÀ¤ÅÄÃ«¶è¾¾¸¶Ä®3ÃúÌÜ¤ÎÉðÀîÃÎ»Ò¤µ¤ó¡¢Åö»þ27ºÐ¡£BOAC¡Ê±Ñ¹ñ³¤³°¹Ò¶õ¡Ë¤Î¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥Ç¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤Ï3·î8Æü¤«¤é¡¢½ÇÉã¡Ê¹â¶¶¸ÞÏº¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤Î¤¿¤á²¼½É¤ò½Ð¤¿¤Þ¤Þ¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÁÜºº¤Î·ë²Ì¡¢½ÅÍ×»²¹Í¿Í¤È¤·¤Æ¥µ¥ì¥¸¥ª¶µ²ñ¤Î¿ÀÉã¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¤â¶µ²ñÂ¦¤ÎËÉ¸æ¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÜºº¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ò¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬½ñ¤Î©¤Æ¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
©AFLO
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï¶ËÈë¤Ç¿ÀÉã¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¿ôÅÙ¤ËÅÏ¤Ã¤Æ´º¹Ô¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¿ÀÉã¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÌÛ¤·¤Æ¸ì¤é¤º¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï°ú¤Â³¤Ä°¼è¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÍÁ³¡¢¿ÀÉã¤ÏÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤òÍýÍ³¤ËÊì¹ñ¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÊÍè¡¢¼£³°Ë¡¸¢¤ÎÊÉ¤ËÁË¤Þ¤ì¤Æ¤³¤ì°Ê¾åÁÜºº¤¬¤Ç¤¤º¡¢»ö·ï¤Ï»ö¼Â¾å¡¢ÌÂµÜÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ï¢Æü¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ï¥Ô¥¿¥ê¤ÈÊóÆ»¤ò¤ä¤á¡¢¿ÀÉã¤Î¤½¤Î¸å¤òÄÉ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï³§Ìµ¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼³¦¤Îµð¾¢¡¢¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤Ï¤³¤Î»ö·ï¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡Ø¹õ¤¤Ê¡²»¡Ù¤òÀ¤¤ËÈ¯É½¡£»ö·ï¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¿ÀÉã¤Îµ¢¹ñ¤Ç¤³¤Î¾®Àâ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Îº¢¡¢¤Þ¤À¹â¹»À¸¤Î»ä¤â¡¢²¿¤«¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤Ê¤¤µ¤»ý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤ÇBOAC»ö·ï¤ÎÈ¯À¸¤·¤¿1959¡Ê¾¼ÏÂ34¡ËÇ¯Åö»þ¤ÎÀ¤Áê¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡¡Åö»þ¤Î¼óÁê¤Ï´ß¿®²ð¡£Àï¸åºÇÄ¹¤ÎÀ¯¸¢¤Ë½¢¤¡¢½Æ·â¤µ¤ì¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¡¦¸µ¼óÁê¤ÎÁÄÉã¤Ë¤¢¤¿¤ë¿Í¤À¡£´ß¤ÏÍâÇ¯¡¢°ÂÊÝ²þÄê¤ò¤á¤°¤ëÂçº®Íð¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¼Ç¤¤¹¤ë¡£
¡¡³¤³°¤ËÌÜ¤òÅ¾¤¸¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î49ÈÖÌÜ¤Î½£¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤Ë¥¢¥é¥¹¥«¤¬¹ç½°¹ñÆþ¤ê¤·¤¿¤Î¤â¤³¤ÎÇ¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î³¹¤Ç¤Ï¡¢¤±¤¿¤¿¤Þ¤·¤¤²»¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤ÇÁö¤ê²ó¤ë¡Ö¥«¥ß¥Ê¥êÂ²¡×¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤ÎÇ¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£»ä¤Î·»¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥«¥ß¥Ê¥êÂ²¤Î¤Ï¤·¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤ï¤ê¤«¤éðþí¦¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì±´Ö¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢TBS¤ËÂ³¤¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤â³«¶É¤µ¤ì¤¿¤±¤ì¤É¡¢°ìÈÌ½îÌ±¤Ë¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÉáµÚ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤»¤¤¤¼¤¤³¹Æ¬¥Æ¥ì¥Ó¤°¤é¤¤¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥é¥¸¥ª¤¬¼çÎ®¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¥é¥¸¥ª¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ú¥®¡¼ÍÕ»³¡ÖÆî¹ñÅÚº´¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¡×¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯±Ê°æ¤È¾¾ÈøÏÂ»Ò¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¡ÖÅìµþ¥Ê¥¤¥È¡¦¥¯¥é¥Ö¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¿å¸¶¹°¤Î¡Ö¹õ¤¤²Ö¤Ó¤é¡×¤Ê¤É¤ÎÎ®¹Ô²Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î¤µ¤Ê¤«¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¹ñÌ±Åª¸ä³Ú¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÂçÁêËÐ¤ÏÆÊ¶Ó¤È½éÂå¼ãÇµ²Ö¤ÎÎ¾²£¹Ë¤¬¤Û¤Ü¸ò¸ß¤ËÍ¥¾¡¤ò¶¥¤¦¡ÖÆÊ¼ã»þÂå¡×¤Ç¡¢²«¶â»þÂå¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥íÌîµå³¦¤Ç¤ÏÄ¹ÅèÌÐÍº¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯ÌÜ¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¡£Å·Í÷»î¹ç¤Ç¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¡¢¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤ÎºÂ¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£¹â¹»µå³¦¤Ç¤Ï»Í¹ñ¤ÎÀ¾¾ò¹â¹»¤¬¹Ã»Ò±à¤ÇÆüËÜ°ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¼Â¶ÈÃÄ¡ÊÅÔ»ÔÂÐ¹³¡ËÌîµå¤Ç¤Ï´ÝÁ±ÀÐÌý¡Ê¾¾»³»Ô¡Ë¤¬Í¥¾¡¡£¡ÖÆî¹ñÅÚº´¡Á¡×¤Î²Î¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ»Í¹ñ¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¾¼ÏÂ34Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤³¤ÎÇ¯¤ÎÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢¹ÄÂÀ»Ò¡Ê¸½¾å¹Ä¡Ë¤ÈÈþÃÒ»ÒÈÞÅÂ²¼¡Ê¸½¾å¹Ä¹¡¡Ë¤Î¤´À®º§¤Ç¤¢¤í¤¦¡£½é¤ÎÌ±´Ö½Ð¿È¤ÎÈÞÅÂ²¼¤È¤·¤Æ¥ß¥Ã¥Á¡¼¥Ö¡¼¥à¡ÊÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Î°¦¾Î¤è¤ê¡Ë¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢4·î10Æü¤Î½Ë²ì¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÏÌó53Ëü¿Í¤Î¸«Êª¿Í¤ò½¸¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¸«¤¿¤µ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÉáµÚ¤¬°ìµ¤¤Ë¿Ê¤ß¡¢NHK¤Î¼õ¿®·ÀÌó¤Ï200Ëü·ï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤´À®º§¤Î1¤«·îÁ°¤Ë¡¢BOAC¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥Ç¥¹»¦¿Í¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Åö½é¤Ï¼«»¦¤È¤µ¤ì¤¿Èï³²¼Ô
¡¡Åö½é¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÉðÀîÃÎ»Ò¤µ¤ó¤Ï¼«»¦¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£¸¡»ë¤Î·ë²Ì¡¢ÂÎ¤ËÍðË½¤µ¤ì¤¿À×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö»þ¤Î·Ù»¡¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤¿¤¬°Û¾ï¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢»à°ø¤ÏÅ®»à¤È¿äÄê¡£»àÂÎ¤òÄéËÉ¾å¤Ë¤¢¤²¡¢°áÎà¤òÃ¦¤¬¤»¡¢¿ÈÂÎ¤Î³ÆÉô¤ò¸«¤¿¤¬¡¢Î¾²¼ÂÜÁ°Éô¤Ë¼ã´³Â¾¤ÎÊªÂÎ¤Ë»¤¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ËÈé²¼½Ð·ì¤Î¤¢¤Ã¤¿Â¾¤ÏÁ´Á³³°½ýÅù¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ãâÛ¤Ë¤â°î·ìÅÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¼«»¦¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Åìµþ´Æ»¡°å±¡¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¡£¸áÁ°11»þ¡¢°æ½Ð´Æ»¡°å¤Ë¤è¤ê»àÂÎ¤Î¸¡°Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»à°ø¤ÏÅ®»à¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡¢¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¸í¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¼ã¤¤½÷À¤Î°äÂÎ¤Ç¡¢ÍðË½¤µ¤ì¤¿À×¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼«»¦¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀèÆþ´Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤ÅÎÀñ¤µ¤À¡£
¡¡È¾À¤µª°Ê¾åÁ°¤Î·Ù»¡¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÀïÁ°¤Î¤è¤¦¤Ê¹â°µÅª¤Ê¼èÄ´¤Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢²Ê³ØÁÜºº¤âÌ¤È¯Ã£¤ÇÅÎÀñ¤ÊÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼«»¦¤ÈÂ¾»¦¤Ç¤ÏÅ·¤ÈÃÏ¤Î°ã¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤Àº£Æü¤Ç¤â¡¢¼«»¦¤Ë¸«¤»¤«¤±¤ëÂ¾»¦»ö·ï¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¼«»¦¤«Â¾»¦¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃ±¤Ê¤ë»ö¸Î¤«¤ÇÙæ¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£»ä¤¬Ä¾ÀÜ¼èºà¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë»ö·ï¤Ï¡¢Ä«¤ÎÄÌ¶Ð¥é¥Ã¥·¥å»þ¤Ëµ¯¤¤¿¥Û¡¼¥à¤«¤é¤ÎÅ¾Íî¤Ë¤è¤ëíà»à¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¸å¤í¤«¤é²¿¼Ô¤«¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¡¢¤¤¤ä¼«¤éÀþÏ©¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½Ö´ÖÅª¤ËâÁÚô¤¬À¸¤¸¤ÆÀþÏ©¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¤Ê¤É¡¢°äÂ²¤ÈÅ´Æ»²ñ¼ÒÂ¦¡¢¤µ¤é¤ËÌÜ·â¼Ô¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸À¤¤Ê¬¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²Ì¡¢ÅÅ¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¡¢¾èµÒ¤é¤Î¾Ú¸À¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¤éÀþÏ©¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¼«»¦¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£°ä½ñ¤Î¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ»ö¸Î¤Ë¸«¤»¤«¤±¤¿¼«»¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê»ä¤¬¼èºà¤·¤Æµ»ö¤Ë¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¶¯Îõ¤Ê»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£´ØÅì¤Ë¤¢¤ëÂç³Ø¤Î¸µ³ØÄ¹¤Ë¤è¤ë¡¢»ö¸Î¤Ë¸«¤»¤«¤±¤¿¼«»¦¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸µ³ØÄ¹É×ÉØ¤ÏÏ·¸å¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤È¡¢Åìµþ¤Î¶õ¤ÎÎ¹¤ò¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ç°ì¼þ¤¹¤ë¥³¡¼¥¹¤ò¿½¤·¹þ¤à¡£¤½¤·¤ÆÈô¹ÔÃæ¡¢¤¤¤¤Ê¤êÁà½Ä»Î¤Î¼ó¤ò¸å¤í¤«¤éÄù¤á¤¢¤²¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÉûÁà½Ä»Î¤â¤¤¤Æ¡¢µ¡Æâ¤Ç¤·¤Ð¤·¤â¤ß¹ç¤¤¤¬Â³¤¯¡£¤¬¡¢¸µ³ØÄ¹¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ì¤ÈÄü¤á¤Æ¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Î¥É¥¢¤«¤éºÊ¤È¶¦¤ËÈô¤Ó¹ß¤ê¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤â¤·¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬ÄÆÍî¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»ö¸Î¤È¤·¤Æ½èÍý¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼²ñ¼Ò¤Ë¼èºà¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¾¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¼ª¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ö¸Î¤È¤·¤Æ½èÍý¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÇüÂç¤ÊÈñÍÑ¤ò°äÂ²¤Ë»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡BOAC»ö·ï¤ËÌá¤í¤¦¡£
¡¡ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤Ï¼«»¦¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿ÆÂ²¤«¤é¤Î¡Ö¼«»¦¤Ë»×¤¤¤¢¤¿¤ë¤Õ¤·¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿½¤·½Ð¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°äÂÎ¤Ï·Ä±þÂç³ØÉÂ±¡¤Ë°Ü´É¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤Ï3·î11Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¡¢·Ä±þÂç³ØË¡°å³Ø¤ÎÁ¥Èø¶µ¼ø¼¹Åá¤Î¤â¤È¤Ë²òË¶¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£²òË¶½ê¸«¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Öº¸±¦Â¦Æ¬Éô¶ÚÆùÁÈ¿¥Æâ¤Ë»Í¤«½ê¡¢¹Ã¾õÆð¹üÉôÁÈ¿¥Æâ¤Ë°ì¤«½ê¤ÎÈé²¼½Ð·ì¡×¡ÖÆ¬¤ÎÆðÉôÁÈ¿¥¤ËÂ¿¿ô¤Î°î·ìÅÀ¡×¡ÖÇÙ±¦¿´¼¼¤Ë»°¸Ä¤Î°î·ìÅÀ¡×¡ÖÅ®»à¤Î¿ÇÃÇ¤Ç¤¢¤ë¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢ÇÙ¤ÎÀö¾ô±Õ¤è¤ê¾¯ÎÌÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤ß¤ÇÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¤´É»ÙÆâ¤Ë¤â¿å¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£
¡¡°Ê¾å¤Î½ê¸«¤«¤é¡¢»à°ø¤ÏÅ®»à¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢ðôÉô°µÇ÷¤Ë¤è¤ëÃâÂ©»à¤«¡¢ðôÉô¤Ë°µÎÏ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯»à¤Îµ¿¤¤¤¬Ç»¸ü¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î·ëÏÀ¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Î¸«Î©¤Æ¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»àË´¿äÄê»þ¹ï¤Ï9Æü¸á¸å11»þ¤è¤ê10Æü¸áÁ°4»þ¤Î´Ö¡¢·ì±Õ·¿¤ÏOMN·¿¤ÈÈ½ÌÀ¡£
¡¡°ß¤ÎÆâÍÆÊª¤Ï¡¢¿©¸å¿äÄê3»þ´Ö¡Á5»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Î·Ð²á¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÌ¤¾Ã²½¤Î¾¾Âû¡¢¤¿¤±¤Î¤³¡¢¤µ¤ä¤¨¤ó¤É¤¦¡¢¥°¥ê¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢ÇòºÚ¤ÎÊÒ¡¢ÆüËÜÇ¬¡¢Íñ¤ÎÇò¿È¤È²«¿È¤È¤ª¤Ü¤·¤¤â¤ÎÅù¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¡¢150Õ¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢·Ù»ëÄ£²Ê³Ø¸¡ºº½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤Îç´ÆâÉÕÃåÊªµÚ¤Ó»àÂÎÈ¯¸«¤ÎºÝÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥Æ¥£¤Î¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ç´ÆâÉÕÃåÊª¤«¤é¼ã´³¤ÎÀº»ÒÆ¬Éô¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢·ì±Õ·¿¤ÏO·¿¤Þ¤¿¤ÏÈóÊ¬Èç·¿¡£¥Ñ¥ó¥Æ¥£¤Î¶ÉÉôÉÕÃåÉô°Ì¤Ë¤âÀº±ÕÉÕÃå¤ÎÈ¿±þ¤¬¤¢¤ê¡¢A·¿¤Þ¤¿¤ÏAB·¿¤ÎÈ¿±þ¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£Àº»ÒÆ¬ÉôµÚ¤ÓÀº±Õ¤ÎÉÕÃå¾õ¶·¤«¤é¡¢3·î8Æü°Ê¹ß¡¢ÃËÀ¤È¤Î¸ò¹ç¤Î¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Û¤Ü¿äÄê¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Àº»Ò¤«¤éÈ½ÌÀ¤·¤¿·ì±Õ·¿¤Î1¤Ä¤ÏO·¿¡£¤½¤·¤ÆÀº±Õ¤«¤éÈ½ÌÀ¤·¤¿¤â¤¦1¤Ä¤¬A·¿¤«AB·¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¿Í¤ÎÃËÀ¤ÈÀÅªÀÜ¿¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡3·î8Æü¤«¤é°äÂÎÈ¯¸«¤Þ¤Ç¤ÎÌó2Æü´Ö¤Ç¡¢ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°Û¤Ê¤Ã¤¿ÃË¤ÈÆùÂÎ´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡½¡½¤³¤Î¤³¤È¤¬½µ´©»ï¤ÇÂç¡¹Åª¤ËÊó¤¸¤é¤ì¡¢¤³¤Î»ö·ï¤¬À¤´Ö¤«¤é¹¥´ñ¤ÎÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ò¡ÖÀî¤Ë¥Ø¥ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½÷¤¬¶Ä¸þ¤±¤Ç¡Ä¡×°äÂÎÈ¯¸«»þ¤Î¾õ¶·¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡¢»¦¿ÍÈÈ¤Î¡ÈÎä¹ó¤µ¡É¡ãBOAC¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥Ç¥¹»¦¿Í»ö·ï¡ä¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡ÊÂç¶¶ µÁµ±¡Ë