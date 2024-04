顧客の位置情報を許可なく第三者に共有したとして、アメリカの連邦通信委員会(FCC)が大手通信事業者のAT&T、Sprint、T-Mobile、Verizonに合計約2億ドル(約313億4000万円)の罰金を科しました。FCC FINES AT&T, SPRINT, T-MOBILE, AND VERIZON NEARLY $200 MILLION FOR ILLEGALLY SHARING ACCESS TO CUSTOMERS’ LOCATION DATA

(PDFファイル)https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-402213A1.pdfFCC fines AT&T, Sprint, T-Mobile, and Verizon nearly $200 million for illegally sharing location data - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/4/29/24144599/fcc-fine-att-sprint-verizon-t-mobile-location-dataFCC fines big three carriers $196M for selling users’ real-time location data | Ars Technicahttps://arstechnica.com/tech-policy/2024/04/fcc-fines-big-three-carriers-196m-for-selling-users-real-time-location-data/AT&T, Verizon, Sprint, T-Mobile US fined for privacy woe • The Registerhttps://www.theregister.com/2024/04/29/fcc_telecom_fines/FCCによると、今回罰金の対象となった通信事業者は顧客の同意なく顧客の位置情報をアグリゲーターに共有していたとのこと。それらのアグリゲーターは、さらに位置情報を取り扱う事業者に情報を転売していました。罰金額はキャリアによって異なり、T-Mobileは8000万ドル(約125億5000万円)、AT&Tは5700万ドル(約89億4000万円)、Verizonは4700万ドル(約73億7000万円)、Sprintは1200万ドル(約18億8000万円)となっています。FCCの調査によれば、AT&Tは88社、Sprintは86社、T-Mobileは75社、Verizonは67社のサードパーティ事業社にデータを共有していたとのことで、FCCは「情報をアグリゲーターに販売し、そのアグリゲーターがサードパーティの事業者へ情報を転売していたという事実は、通信事業者が責任を下流の事業者に押しつけようとしたことを意味します」と強く非難しました。この問題が最初に明るみに出たのは2018年のことで、矯正施設や刑事施設に収監された人と連絡を取るためのサービス「Securus」が、通信事業者から受け取った顧客の位置情報を州保安官に開示していたことが発覚したのがきっかけでした。FCCのジェシカ・ローゼンウォーセル委員長は2018年当時、「国内最大の通信事業者が私たちのリアルタイムの位置情報をアグリゲーターに売却し、保釈金業者や賞金稼ぎ、その他のいかがわしい行為者の手に渡ることを許していることが明らかになりました。この醜悪な行為は、法律、特に消費者データのプライバシーを保護する通信法第222条に違反しています」と述べており、通信事業者に是正を求めていました。ところが、罰金の対象となった4つの通信事業者はいずれも、位置情報にアクセスできる事業者が顧客の同意を得ているかを確認するための保護措置を講じることはなく、情報共有プログラムを続けていたとのことです。今回の決定に対し、AT&Tは「問題のプログラムは2019年に終了しました」と訴え、FCCの決定には誤りがあると主張しています。同じくVeritonとT-Mobileも決定を不服とし、控訴する構えを見せました。なお、SprintはFCCの調査開始後にT-Mobileと合併しています。Veritonの広報担当者であるリッチ・ヤング氏は「情報共有は車両事故補償や医療通報などのサービスをサポートすることを目的として実施していました。今回のケースは、1人の悪意ある人物が情報へ不正にアクセスしていたことが発覚したことが原因で、我々はプログラムを中止して二度とこのようなことが起こらないよう努めました。FCCの決定は事実と法律に反しており、我々は法廷で争う予定です」と述べました。