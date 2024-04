女優の上白石萌音さんが、5月の「赤十字運動月間」に合わせた日本赤十字社の新CM「『赤十字は、動いてる!』一緒なら、救える。」篇に出演。1日より全国で放送される。 上白石さんは、昨年度に引き続き2度目のCM出演。赤十字の災害救護や国際救援、平時の救護訓練の様子など、365日動き続ける赤十字の活動映像を交え、上白石さんが赤十字活動への理解と協力を力強く呼びかけている。 また、CM楽曲『夜が明けるまで』

ログインして続きを読む

The post 上白石萌音、赤十字運動月間キャンペーンCMに出演 楽曲はUruによる書き下ろし first appeared on GirlsNews.