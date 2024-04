大阪・豊中市は、名誉市民のB'z・松本孝弘が5月25日・26日にソロツアー『Tak Matsumoto Tour 2024 -Here Comes the Bluesman-』(豊中市立文化芸術センター大ホール)で凱旋するのにあわせ、応援イベントを実施する。松本は、豊中市(旧豊中市民病院)で生まれ、梅花幼稚園、上野小学校と幼少期を豊中市で過ごした。近年では、成人式へのメッセージや広報とよなか「リレーエッセー」へ寄稿。2017年には市内で『B'z SHOWCASE』公演を行い、20年2月に名誉市民に選定された。

応援イベントは、文化芸術センター中ホールで5・25日・26日の両日開催。豊中市は「松本さんから本市の文化芸術振興基金にいただいた寄付により、高校生軽音楽フェスティバルの開催や市内の軽音楽部がある高校に楽器や機材を購入していることから、日頃の感謝の意を込めて、市内高校軽音楽部の演奏会と松本さんの手形などゆかりの記念品を展示します」と予告する。会場は文化芸術センター中ホール。定員は各日400人。松本の出演予定はない。