イギー・ポップとスージー・アンド・ザ・バンシーズのスージー・スー(Vo)が、アイスクリームのCMのために、ポップの楽曲「The Passenger」を再レコーディングした。このコラボに関し、イギーは「スージーは鳥のように歌うことができる。俺はいつだって彼女は素晴らしい女性だと思っていた。彼女によるこの曲のカヴァー(スージー・アンド・ザ・バンシーズが1987年にリリースしたカヴァー・アルバム『Through The Looking Glass』に収録)も特別だったが、一緒に歌っている今回は本当にユニークだ。“Volare”のように、オーケストラが添えられ、重なり合うふたつの声は自由に飛び回る。喜びに満ちながら」と、スージーは「私はこの曲とイギーの声が大好き」「イギーの声と共に自分の声が聴けるなんて夢のよう」と、コメントしている。「The Passenger」は、イギー・ポップが1977年に発表したアルバム『Lust For Life』に収録。オリジナルのレコーディングにはデヴィッド・ボウイが参加していた。Ako Suzuki