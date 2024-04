ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年4月第4週から全国のゲームセンターなどに順次展開される『それいけ!アンパンマン』グッズを紹介します!

セガプライズ『それいけ!アンパンマン』グッズ

投入時期:2024年4月第4週より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

『それいけ!アンパンマン』のグッズが、セガプライズから続々登場!

2024年4月は、エプロンを着た「アンパンマン」の大きなぬいぐるみや風船を持ったぬいぐるみ、お顔アップリケのパスケースがラインナップされます☆

それいけ!アンパンマン ころふわ ふわふわふうせんぬいぐるみ

サイズ:全長約11×9×15cm

種類:全4種(アンパンマン、コキンちゃん、ばいきんまん、めいけんチーズ)

「アンパンマン」となかまたちがかわいい風船をもったふわふわのぬいぐるみ。

ハート型や星形をモチーフにした、ユニークな風船デザインもポイントです☆

それいけ!アンパンマン エプロンぬいぐるみLL“アンパンマン”

サイズ:全長約20×23×34cm

種類:全1種(アンパンマン)

「アンパンマン」がカラフルなエプロンを着ている、大きなぬいぐるみ。

一緒に座れば、食事の時間が楽しくなりそうです☆

それいけ!アンパンマン ふわふわアップリケパスケース

サイズ:全長約8×5×15cm

種類:全3種(アンパンマン、ばいきんまん、コキンちゃん)

「アンパンマン」となかまたちのアップリケ刺繍がかわいい、ふわふわ素材のパスケース。

中身が見えるクリアタイプのケースなので、カードやシールを入れることもできます。

「アンパンマン」たちのかわいいぬいぐるみやパスケースがラインナップ!

セガプライズの『それいけ!アンパンマン』グッズは、2024年4月第4週から全国のゲームセンターなどに順次展開予定です☆

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

